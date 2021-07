uomini-e-donne,-colpo-di-scena-per-gemma-galgani:-nessuno-se-lo-aspettava

La dama bianca di Torino è di nuovo protagonista di un fatto molto singolare, lo ha raccontato il diretto interessato nella vicenda.

Il prossimo autunno sarà il 12esimo anno di presenza nel dating show di Canale Cinque per Gemma Galgani. La dama bianca di Torino in questo lungo tempo ha avuto moltissime frequentazioni ma si sono rivelate tutti grandi buchi nell’acqua per lei.

Lo è stata anche l’ultima conoscenza con un personaggio molto amato dal pubblico a casa e dagli stessi opinionisti. Parliamo di Aldo Farella che si è raccontato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Da poco si è conclusa l’edizione del programma che lo ha visto prima tra i corteggiatori di Gemma Galgani, poi convinto di voler chiudere la relazione senza darle possibilità di replica. Quello che ha raccontato l’uomo però ha dello straordinario per la sua assurdità.

Aldo Farella deluso: “Le ho mandato un messaggio ed ecco cosa mi ha risposto”

Il simpatico personaggio nelle ultime battute prima che terminassero le registrazioni, ha chiesto di terminare la conoscenza con Gemma che vedeva solo come una cara amica.

Terminato da un mese il programma riserva però ancora sorprese per i fan della Galgani. Aldo Farella ha ammesso di averla ricontattata una volta terminata la messa in onda.

“Le ho scritto che, al di là degli eventi, la considero una splendida persona, e ho sottolineato che per lei ci sarei sempre stato“. La risposta della dama però non sarebbe stata così affettuosa:

Mi ha scritto: ‘Grazie, buona estate‘, raffreddando un po’ le mie intenzioni che erano quelle di proseguire la nostra conoscenza anche solo in amicizia.

Farella invece ha inviato un messaggio anche alla controparte di Gemma, donna Isabella, che dopo un giorno lo avrebbe richiamato cordialmente:

“È stata una telefonata molto cordiale e aperta alla possibilità di una frequentazione, sempre amicale, ma va bene così“, ha riferito Aldo.