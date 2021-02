Uomini e Donne, Colpo di scena. Riccardo scopre una relazione tra un cavaliere e la ex, e sbotta: “Sono innamorato di lei ” poi lascia lo studio. Fan in deliro

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelate dal Vicolo delle news rivelano un colpo di scena che riguarda Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano che è tornato nel parterre maschile del programma per rimettersi in gioco. Il cavaliere si sta frequentando nuovamente con Roberta di Padua con cui aveva vissuto in precedenza una storia proprio all’interno del programma della de Filippi. La storia si era conclusa male, con un sonoro schiaffone in puntata da parte della di Padua. Riccardo infatti aveva preferito Ida a lei. Ma la relazione con la Platano è finita nel peggiore dei modi

L’ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne è infatti recentemente tornata in studio per chiarire con Riccardo e restituirgli l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato facendole anche una proposta di matrimonio. Tra reciproche e anche gravi accuse i due non hanno trovato un accordo in studio e lei è andata via in lacrime. Tra alti e bassi il cavaliere puglise ha quindi continuato la sua storia con Roberta, anzi per meglio dire, ripreso. Ma ecco che proprio ora arriva un colpo di scena sorprendete e inaspettato.

Vediamo quindi cosa raccontano le anticipazioni di Uomini e Donne: “E’ la volta di Riccardo e Alessandro e di fronte a loro si ritrovano 5 donne, tra cui Roberta. Riccardo ha chiamato Roberta stamattina per dirle cose che finora non le ha mai detto, solo che ora, vedendo che si sta sentendo con Alessandro, rimane assai interdetto. L’uomo infatti aveva deciso di dichiararsi e di ammettere che si stava nuovamente innamorando della donna e che avrebbero potuto continuare anche fuori la conoscenza. Ma quando sa nel nuovo cavaliere si arrabbia molto e ritratta tutto.

Esce quindi abbastanza nervoso dallo studio di Uomini e Donne e lei lo segue per parlarne fuori. Quando rientrano Roberta spiega che erano 15 giorni che non si vedevano, ma si sono comunque sentiti spesso, lei è rimasta male del fatto che nel momento in cui si sono visti, tra loro ci siano stati solo abbracci e nessun bacio, lasciando intendere che non lo sente passionale come due anni fa. Lui le dice chiaramente che se lei si sta innamorando lui le va sicuramente dietro, ma al momento meglio rimanere sulle sue studiando lei.

Maria cerca di premere il piede sull’acceleratore e propone a Riccardo di accettare la sua proposta, cioè far mettere le sedie al centro studio di Uomini e Donne e scegliere di lasciare insieme il programma per proseguire la conoscenza fuori, ma lui non si lascia convincere. Continuerà si a sentire Roberta, ma di uscire di lì insieme ancora non se ne parla. Il cavaliere infatti adesso crede che sia lei a non essere convinta del loro rapporto e non vuole commettere lo stesso errore fatto con Ida. Voi cosa ne pensate ? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Uomini e Donne, Colpo di scena. Riccardo scopre una relazione tra un cavaliere e la ex, e sbotta: “Sono innamorato di lei ” poi lascia lo studio. Fan in deliro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.