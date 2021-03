Uomini e Donne colpo di scena, Roberta e Riccardo è già finita. Il post su Instangram sconvolge i fan, Ida reagisce così

Cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la scelta a Uomini e Donne? C’è un dettaglio che sta generando non pochi dubbi in queste ore. Su Twitter gli utenti fanno notare che i due non si seguono più su Instagram. In effetti, andando nei loro rispettivi profili social è possibile verificare questo dettaglio. Proprio per tale motivo, qualcuno ha iniziato a sospettare che tra loro sia già finita.

Ma è davvero così? Come sappiamo le puntate di Uomini e Donne sono registrate e passa del tempo dalla messa in onda alla realtà. Subito dopo la notizia della scelta sia Riccardo che Roberta hanno prontamente condiviso tutti i messaggi di auguri e congratulazioni che stanno ricevendo. Tra questi è possibile notare quelli dell’ex tronista Sophie Codegoni e dell’ex corteggiatore Giorgio Di Bonaventura. Inoltre, Roberta ha nuovamente ringraziato Laura Frenna, l’ex corteggiatrice che lavora all’interno della redazione, per il supporto che le ha dato in questi anni.

Non poteva mancare un messaggio speciale anche per la sua carissima amica Valentina Autiero, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto proprio all’interno di Uomini e Donne. Ed è proprio rispondendo a Valentina che alcuni fan hanno avuto il dubbio che tra i due le cose non stessero andando bene. “Amore sarai sempre con me”, ha scritto Roberta rispondendo alla dedica della Autiero. Insomma nessun accenno a Riccardo ma ovviamente sono solo indizi

Il fatto invece che entrambi abbiano deciso di condividere tutti i messaggi di auguri che stanno ricevendo corrisponde a un ben sperare per loro due. Nel frattempo, Witty ha appena pubblicato il primo filmato da coppia di Riccardo e Roberta. Subito dopo la scelta, i due hanno ribadito di essere ormai pronti a vivere la loro relazione lontani dai riflettori di Uomini e Donne. Finalmente il Guarnieri si è sbilanciato e ha parlato di “amore”. Roberta non ha potuto reagire con il sorriso di fronte alle parole dell’ormai ex cavaliere.

Intanto, da parte di Ida Platano non è arrivato alcun segnale. Probabilmente preferisce evitare di dire la sua, optando per il silenzio in questa circostanza. D’altronde l’ex dama ha sempre scelto questa strada in determinate situazioni. Lo scorso anno, tornando tra le braccia di Ida, aveva messo la parola fine alla sua conoscenza con Roberta. Eppure a distanza di tempo proprio con la Di Padua pare abbia avuto finalmente il suo liete fine dopo Uomini e Donne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

