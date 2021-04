Uomini e Donne, Corteggiatore offeso perché troppo ricco. Ecco chi è davvero Alessio, grande amico di Totti

A Uomini e Donne cominciano i primi problemi tra Samantha e Alessio. La tronista curvy ha dimostrato una grande insicurezza rispetto alle sue forme e al suo rapporto con il sesso maschile e le sue continue polemiche hanno portato tutti gli altri corteggiatori a defilarsi. L’unico rimasto in campo è proprio il calciatore romano, con cui l’intesa sembra essere molto buona nonostante la ragazza abbia sempre affermato che lui non rientra nei suoi canoni fisici. Il biondo con gli occhi azzurri non è il tipo di uomo che le piace, preferendo più una bellezza mediterranea.

Nonostante questo, la loro conoscenza stava andando avanti per il meglio e Alessio era rimasto da solo ancora in gioco. Ma il trono di Uomini e Donne non può andare avanti con un solo corteggiatore e Maria De Filippi ha fatto scendere in campo altri competitor. Tra questi, uno è un volto già noto nel piccolo schermo. Si tratta di Bohdan che ha partecipato nel ruolo di tentatore a Temptation Island, il reality dell’amore prodotto da Fascino. Bello, palestrato, sembra proprio rispecchiare le qualità che Samantha cerca in un uomo e tra i due sta nascendo del feeling.

A colpire Alessio in modo particolare, però, è un messaggio che il nuovo corteggiatore ha mandato a Samantha in settimana: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapore dell’acqua”. Questo è un chiaro riferimento alla situazione agiata di Alessio, con una famiglia benestante alle spalle e un lavoro che gli piace e che gli permette di condurre una vita senza pensieri. Il ragazzo decide quindi di intervenire per difendere la sua posizione, non volendo essere denigrato solo perché meno umile degli altri corteggiatori giunti per la tronista a Uomini e Donne.

Samantha però interviene a difesa di Bohdan, dicendo che probabilmente l’ex tentatore era soltanto riferito ai problemi della vita e alle sofferenze che forse uno ha dovuto affrontare più dell’altro. A quel punto Alessio si arrabbia perché a dir suo viene giudicato solo per uina apparenza esteriore, senza sapere cosa è realmente avvenuto nella sua vita e quali problemi ha dovuto affrontare. Non è la prima volta che tra la tronista curvy di Uomini e Donne e il suo corteggiatore nascono discussioni a causa della posizione sociale di lui, che le aveva chiesto chiaramente di non permettere alle sue superficiali opinioni di inserirsi tra loro.

Poco prima dell'arrivo dei nuovi corteggiatori, infatti, Samantha aveva espresso le sue perplessità proprio perché pensava che Alessio portasse avanti uno stile di vita troppo differente dal suo. In particolare, la tronista di Uomini e Donne lo ha accusato di lavorare per l'azienda del padre utilizzando degli ovvi favoritismi e non avendo l'ansia di doversi svegliare presto al mattino per portare il pane a casa. Il corteggiatore non solo è figlio di imprenditori, ma è anche un calciatore professionista e tra le sue amicizie si annoverano Francesco Totti e sue moglie Ilary Blasi come dimostrano anche le tante foto insieme.

