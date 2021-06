uomini-e-donne,-cosa-faranno-le-coppie-in-estate:-dove-incontrarli

Sono giovani, sono belli, amerebbero viaggiare: chi è che la posto loro non vorrebbe fare la stessa cosa?

Ecco come e dove incontrare i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne quest’estate. Il reality show condotto da Maria De Filippi sforna ogni anno nuovi personaggi amatissimi dai telespettatori.

Quest’anno sono tre le coppie nate alla fine della stagione: Giacomo Czerny e Martina Grado, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto e Samantha Curcio con Alessio Cennicola.

In un’intervista rilasciata ad Uomini e Donne Magazine, la fanzine ufficiale del programma, hanno raccontato che cosa faranno quest’estate.

Partiamo da Giacomo e Martina. La loro storia è stata forse la più toccante, ed ancora oggi fa struggere i fan che vorrebbero che durasse per sempre.

I due però non hanno mai nascosto di vivere la loro relazione alla giornata, e questo si riflette anche nell’organizzazione delle vacanze.

Per ora è difficile fare programmi per le vacanze perché con Martina viviamo settimana per settimana. Sicuramente lavoreremo tanto, abbiamo entrambi molti impegni