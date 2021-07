uomini-e-donne,-dama-al-passo-d’addio:-le-sconvolgenti-parole

Uomini e Donne, la dama sembra essere ad un passo dall’addio: ecco le sue sconvolgenti parole e che cosa è successo.

A settembre andrà in onda la nuova attesissima edizione di Uomini e Donne. Già stanno girando le prime voci su chi saranno i partecipanti. Su alcuni ci sono ancora dei dubbi mentre su altri c’è già la certezza. La trasmissione dovrebbe tornare in onda da metà settembre.

Intanto, arrivano belle notizie dall’esterno, infatti la coppia formata da Mauro e Lisa si è sposata. Nel 2017 si conobbero all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi e dopo quattro anni di fidanzamento hanno annunciato le loro nozze a maggio e due giorni fa hanno coronato il loro desiderio.

Alla cerimonia sono stati invitati anche Gemma Galgani e Ida Platano. La prima però è risultata assente a sorpresa. In questi ultimi anni, sono tante la coppie che si sono formate all’interno della trasmissione di Canale 5 che si sono poi sposate. Quindi, la trasmissione da questo punto di vista è davvero un successo.

Roberta Di Padua sembrerebbe aver deciso di non far ritorno alla trasmissione di Mediaset. A quanto pare, la delusione ricevuta dopo essersi lasciata con Riccardo Guarnieri è troppa e questo l’avrebbe spinta a prendere la decisione drastica di non ritornare al programma.

Al settimanale di Uomini e Donne, l’ex dama ha confessato che la ferita è ancora troppo aperta e ancora non ha ritrovato la sua serenità. Roberta Di Padua ha spiegato che avrebbe anche paura dell’effetto che potrebbe fargli ritornare in quel studio, troppi ricordi potrebbero ritornare alla luce.

Ecco le sue parole:

“In questo momento non ho né la testa né la voglia di mettermi in gioco sentimentalmente con una nuova persona, di ricominciare a raccontarmi e farmi capire. Non avrei problemi a rimetterci la faccia perché so per certo di non aver sbagliato in nulla, ma non so se sono pronta, o meno, per mettermi gioco sentimentalmente”.