uomini-e-donne,-davide-a-chiara:-“compriamo-casa”,-poi-la-curiosa-richiesta

Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo Uomini e Donne comprano casa insieme. Per il momento è solo un desiderio dell’ex tronista, che ha chiesto alla fidanzata di iniziare a progettare una vita insieme partendo da una casa insieme. I due al momento vivono vicino Lecce, dove Davide ha un ristorante che ha riaperto dopo l’emergenza Covid. Chiara ha deciso di seguirlo, nelle storie su Instagram ha spesso spiegato di aver fatto questa scelta col cuore. Si trova molto bene in Puglia e non rimpiange di aver lasciato il suo paese, vicino Roma. La coppia subito dopo la scelta ha vissuto con la famiglia della ragazza, anche se avevano un piccolo appartamento tutto per loro, ma il loro futuro è in Puglia.

Sono convinti della scelta fatta così come lo sono del loro amore, per questo stanno progettando un futuro insieme. Davide ha scritto una lettera su Di Più per chiedere alla sua Chiara di comprare casa insieme, certo che questa richiesta avrebbe sorpreso la sua amata. Secondo lui è arrivato il momento di costruire il loro nido d’amore per diventare una famiglia:

“Ho deciso di comprare una casa tutta nostra. Ora non ti spaventare, lo so che stiamo insieme solo da gennaio, ma entrambi sappiamo che il nostro è un amore vero, intenso e non una storiella tra ragazzi. Dunque che male c’è ad avere voglia di qualcosa di più serio?”

Al momento vivono in un appartamento a cui però sentono di non appartenere, perché non hanno scelto loro l’arredamento o il colore delle pareti. Si sono sempre detti che un giorno avrebbero comprato una casa tutta loro e secondo lui quel giorno è arrivato. Davide ha già visto delle case, ma vuole scegliere quella giusta insieme a Chiara: “Sarà per noi un altro importantissimo tassello della nostra vita insieme”. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole fare questo ulteriore passo nel rapporto, consapevole che dovranno fare dei sacrifici e avranno delle responsabilità. Ma non lo spaventa e pensa a una famiglia con Chiara:

“Dopo la casa, dopo che il nido sarà pronto, i progetti sono ancora tanti, con il tempo sogno dei bambini, il matrimonio e tutte le cose belle che la vita ci riserverà”

Nella lettera però Davide ha fatto una curiosa richiesta a Chiara: essere più ordinata in casa: “Ti prego, impara a essere più ordinata”. Lui tiene le camicie in ordine di colore nell’armadio, ha un cassetto per le maglie bianche, uno per le nere e uno per quelle colorate. Insomma, è molto molto ordinato. Al contrario pare che Chiara tenga i suoi vestiti in ordine confusionario nell’armadio e per lui che è fissato con l’ordine è un vero incubo:

“Allora ti chiedo di farmi questa promessa: nell’armadio della nostra nuova casa, piega gli abiti prima di metterli nei cassetti o nei ripiani. Però so già che sarai bravissima: quando ti ho conosciuto neanche rifacevi il letto la mattina e ora è la prima cosa che sistemi”

Chiara accetterà di comprare casa con Davide? E soprattutto, si impegnerà a essere più ordinata? Non resta che aspettare la lettera in risposta a questa dell’ex tronista…