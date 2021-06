uomini-e-donne,-davide-finalmente-rompe-il-silenzio-sull’addio-con-jessica

Davide Lorusso finalmente rompe il silenzio e svela la sua versione dei fatti sull’addio con Jessica Antonini. La fine di questa storia d’amore, nata a Uomini e Donne, sta facendo parecchio discutere sul web. A confermare le indiscrezioni sulla rottura ci aveva pensato l’ex tronista, che non ha risparmiato il barman lombardo. A differenza sua, l’ex corteggiatore aveva invece preferito restarsene in silenzio, evitando anche di aggiornare il suo profilo Instagram in queste settimane.

Il suo atteggiamento ha generato non poca curiosità ed ecco che, raggiunto da Uomini e Donne Magazine, decide di raccontare cosa è accaduto. Inizia la sua intervista dichiarando che sta si sta dedicando completamente al lavoro, tentando di pensare il meno possibile. Ammette di non essere sereno e di non stare bene. Davide Lorusso è dispiaciuto per come si è conclusa la sua storia con Jessica. Non era sua intenzione far andare le cose in questo modo. Ci tiene a precisare di aver parlato dei suoi dubbi alla Antonini nell’ultimo weekend che hanno trascorso insieme.

Poi smentisce il fatto di essere scappato dalla stazione. Infatti, l’ex corteggiatore precisa che si è salutato con Jessica attraverso un abbraccio. Non si sentiva più bene e aveva bisogno di tempo per riflettere sul loro rapporto. “Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio”, confessa oggi Davide. La situazione, però, è poi precipitata. Ammette di sentirsi in colpa per quello che è successo nei giorni successivi. In particolare, si riferisce al fatto di non essere stato a fianco a Jessica, che ha subito una perdita importante.

Anche per questo motivo, non sta vivendo bene tutta la situazione. Dopo la rottura, non si sono sentiti e la Antonini avrebbe chiamato la madre di lui per raccontarle il dolore che stava provando. Quando l’ha saputo, ha provato a chiamarla, ma lei non gli avrebbe risposto e avrebbe anche bloccato il suo numero. “Probabilmente per la rabbia ha alzato un muro e mi ha cancellato dalla sua vita”, continua Lorusso.

La sua intenzione non era comunque quella di lasciarla, aveva solo bisogno di riflettere. Precisa che avrebbe voluto riparlarne andando a Roma, ma lei non gli avrebbe lasciato “nessuna possibilità”. Ma quali erano questi dubbi di cui parla?

“Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù. Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente”

Da parte sua, riconosce di essere stato “troppo introverso” e, tenendosi tutto dentro, esplodeva all’improvviso. Detto ciò, ci tiene a smentire altro: non l’ha mai presa in giro e non l’ha mai tradita. Fa notare che l’ha sempre trattata bene e non riesce a capire come lei ora debba buttare via tutto quello che c’è stato tra loro. “Penso sia accecata dalla rabbia”, dichiara Davide.

Quello che oggi afferma Jessica gli fa pensare che non si sia mai fidata di lui. Non capisce come faccia a pensare che si sia preso gioco di lei, visto che non ha mai neanche cercato la visibilità. La cosa che l’ha ferito di più è il fatto che l’ex tronista abbia messo in mezzo suo figlio. Davide afferma di volere molto bene al bambino e non comprende come lei possa metterlo in dubbio.

A oggi ha dei rimpianti, se potesse tornare indietro cercherebbe di capire meglio i suoi sentimenti e dimostrerebbe più coraggio “nel parlargliene di persona”. Però, da una parte crede che sarebbe comunque finita così. Non riesce a odiare Jessica e avrebbe voluto chiudere in modo diverso “sia per lei che per suo figlio”, in quanto prova dei sentimenti per entrambi.

Nonostante l’abbia attaccato duramente, non riesce a cancellare quello che c’è stato tra loro. Se ascolta una canzone o se sta a casa il pensiero va a lei. Proverebbe a cercare un chiarimento, ma sa già che non servirebbe a nulla. Ciò che lo fa più soffrire è il fatto che lei provi delle emozioni così negative nei suoi confronti.

Gli sembra di essere stato dipinto come un mostro. Ha scelto la strada del silenzio, non perché volesse nascondersi, bensì perché credeva fosse giusto che la vita privata “andasse preservata”. Ma, arrivando a questo punto, è giusto che anche lui racconti la sua versione dei fatti.

Jessica e Davide si sono scelti all’improvviso a Uomini e Donne, dopo circa un mese di conoscenza. La rottura è arrivata in modo inaspettato, visto che entrambi apparivano abbastanza presi. Ora la Antonini si ritrova anche a doversi difendere dalle accuse.

Proprio ieri, Riccardo Signoretti ha deciso di pubblicare su Instagram l’audio che riprende una parte dell’intervista di Jessica sul settimanale Nuovo.

In questo modo, ha confermato il titolo del giornale che vedeva Jessica mettere in dubbio l’orientamento di Davide.