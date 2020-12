uomini-e-donne,-davide-ha-scelto:-il-tronista-ha-deciso

È arrivata la fine del percorso che Davide Donadei ha fatto durante la nuova edizione di Uomini e Donne e adesso per lui è giunto il momento della scelta. Il tronista, dunque, dovrà dire insieme a chi tra Chiara e Beatrice vorrà al suo fianco una volta fuori dal programma… e se, invece, Donadei avesse già scelto?

La nuova edizione di Uomini e Donne ha mostrato una nuova veste dello show, e che vede insieme in puntata sia il trono over che quello classico. Uno dei personaggi che ha conquistato il cuore del pubblico da casa, senza ombra di dubbio, è stato Davide Donadei, il tronista dai modi gentili e che davanti a sé ha due corteggiatrici che difendo l’avversaria a spada tratta anche sui social.

Il percorso del tronista, però, sta per giungere al termine e adesso per lui è davvero giunto il momento di fare una scelta definitiva.

Davide Donadei ha già scelto

Ebbene sì, questo è il rumors che è stato lanciato nel corso degli ultimi giorni in merito al percorso che Davide Donadei sta facendo a Uomini e Donne insieme a Beatrice Bonacore e Chiara Rabbi.

In merito alla scelta, non molto tempo fa, secondo quanto riportato anche da DonnaPop, a esprimersi in tal senso era stata la madre di Donadei dichiarando: “Sono due bellissime ragazze, ma dovrebbero capire che per arrivare a Davide serve un po’ più di dolcezza. Ho una preferenza, ma preferisco non pronunciarmi perché non voglio interferire in alcun modo con il suo percorso…”.

Beatrice Bonacore o Chiara Rabbi?

Al momento, dunque, è un vero mistero il nome della donna che abbia rapito in toto il cuore di Davide Donadei. La Bonacore in occasione di una delle passate puntate di Uomini e Donne aveva dichiarato al tronista di essere innamorata di lui, un sentimento forte che voleva condividere con lui in quel momento e non dopo qualora la scelta di Donadei fosse un’altra. I rumors, però, sono incentrati proprio su Beatrice Bonacore… sarà proprio lei, corteggiatrice amatissima dal pubblico, a lasciare lo show di Uomini e Donne insieme a Davide Donadei?

Le vacanze di Natale, comunque sia, hanno rappresentato un buon momento per riflettere per Davide Donadei, come lui stesso aveva dichiarato al Uomini e Donne Magazine: “L’idea di averle lontane in queste feste è stato motivo di tante riflessioni. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto passere questo momento anche con loro, in virtù del legame che si è creato tra noi. Chiara e Beatrice sono due persone che reputo credibilmente importanti nel mio percorso”.

