Uomini e Donne, Deianira Smascherata la tronista: “Ha preso in giro tutti. Ha una relazione fuori con uno famoso. Ecco le prove”

La fine della relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha lasciato tutti i stucco e sul web sono comparse delle segnalazioni secondo cui la ex tronista di Uomini e Donne era già fidanzata durante il suo percorso su Canale 5. Se questo fosse vero, il suo comportamento sarebbe stato molto scorretto soprattutto nei confronti di Maria De Filippi e della redazione, che cercano sempre di rendere il dating show il più reale possibile e di offrire alle persone delle reali possibilità di incontrare l’amore. A lanciare la bomba sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, influencer esperti di gossip.

In particolare la Marzano ha raccontato di essere stata contattata proprio dal ragazzo che frequentava Sophie Codegoni nel periodo del suo trono a Uomini e Donne. A provarlo, degli screen shot dei messaggi che si sono scambiati e che l’influencer ha deciso di non pubblicare ancora sulla sua pagina Instagram. “Sophie aveva un altro quando era sul trono. Frequentava e stava con un’altra persona” ha affermato Deianira. La sua tesi è stata sostenuta da Amedeo Venza che ha ammesso di aver visto lui stesso i messaggi tra i due. Il ragazzo, per il momento, vuole invece restare anonimo.

La storia sarebbe quindi nata proprio durante il periodo del suo trono a Uomini e Donne e il misterioso ragazzo si dichiarò disposto ad arrivare in studio per corteggiarla davanti a tutta Italia. Ma, a dir suo, Sophie Codegoni avrebbe rifiutato la proposta perché troppo vicina alla scelta e quindi alla fine del suo trono a Uomini e Donne. Come reagirà la ex tronista a queste dichiarazioni? Era già finita al centro del gossip per essersi fotografata in compagnia di un suo collega nel dating show, Gianluca De Matteis, solo pochi giorni dopo essere tornata nuovamente single.

In molti sul mondo del web hanno poi dato la colpa della fine della relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri proprio all’ex tronista, che con questa scelta era riuscita a ottenere il consenso del pubblico e la sua fiducia. Sin dall’inizio è stata infatti accusata di essere giunta nella trasmissione di Maria De Filippi soltanto per ottenere visibilità, entrare nel complicato mondo dello spettacolo e non per cercare un fidanzato. La tronista, però, nel corso del suo trono a Uomini e Donne ha molto insistito sulla frequentazione con Matteo Ranieri, nonostante le loro estreme differenze e la lontananza.

Il pubblico si è quindi ricreduto su di lei, convincendosi del reale interesse della ragazza nella ricerca dell’amore. I telespettatori si sono quindi appassionati a questa storia d’amore e quando, giunta alla scelta, Sophie ha scelto Matteo, il pubblico ne è stato felicissimo. Anche Giorgio, altro corteggiatore di Sophie Codegoni a Uomini e Donne, ha accettato la sua scelta complimentandosi con il Ranieri. Con la repentina fine della relazione, le foto e le storie ambigue insieme a Gianluca, e soprattutto le nuove segnalazioni, prevediamo che gli haters della giovane ragazza saranno di numero sempre maggiore. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Uomini e Donne, Deianira Smascherata la tronista: “Ha preso in giro tutti. Ha una relazione fuori con uno famoso. Ecco le prove” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.