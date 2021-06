uomini-e-donne,-dichiarazioni-choc-di-un-ex-cavaliere-molto-discusso:-“drogato-e-abusato”

Un ex cavaliere di Uomini e Donne molto discusso ha rilasciato dichiarazioni choc: “Drogato e abusato”, ecco le sue parole

Uomini e Donne, dichiarazioni choc di un ex cavaliere: le sue parole sui social (Fonte: Facebook)

Un ex cavaliere di Uomini e Donne, molto discusso per i suoi precedenti nel dating show di Maria De Filippi, torna a far discutere con delle dichiarazioni choc. L’uomo si è lasciato andare tra le stories del suo account Instagram, dichiarando: “Sono stato drogato e abusato“. Le sue parole faranno sicuramente rumore. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo, riportandovi le dichiarazioni dell’ex protagonista del trono over.

Uomini e Donne, dichiarazioni choc dell’ex cavaliere: le parole

Vi ricordate di Fabrizio Cilli? È stato uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne e la sua presenza nel programma ha fatto molto discutere. Fabrizio, infatti, iniziò una conoscenza con Gemma Galgani, pilastro del dating show di Maria De Filippi, ma dopo un po’ fu allontanato dal programma perchè la conduttrice svelò l’esistenza di un filmato girato in treno in cui lui dichiarava di non essere per niente interessato alla dama e di essere andato nel programma solamente per la notorietà. In seguito ci fu un acceso botta e risposta con la redazione del programma.

Fabrizio Cilli in una delle stories su Instagram

Cilli torna nuovamente a far parlare di sé, ma stavolta non c’entra nulla Uomini e Donne. L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, come riporta il sito Biccy, avrebbe dichiarato nelle sue stories di essere stato abusato e drogato da una finta manager. “Sono stato contattato da una manager per prendere parte ad una trasmissione televisiva” – ha dichiarato Cilli su Instagram – “Sono andato nel suo appartamento e dopo aver sorseggiato dell’acqua ho avuto problemi alla vista. Ho iniziato a vedere offuscato e dopo un po’ sono svenuto. Sono caduto a terra e mi sono rotto il menisco del ginocchio destro“.

Cilli ha poi raccontato di essersi svegliato nel letto della donna e di conseguenza di aver subito anche abusi. Successivamente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne, sempre tra le stories del popolare social network, ha dichiarato di aver sporto denuncia e addirittura ha scoperto di non essere stato l’unica vittima.