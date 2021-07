Uomini e Donne, disperato appello di una dama: “Aiutatemi, non vedo più”

È calato il sipario sull’ultima edizione di “Uomini e Donne” per via della pausa estiva: intanto una dama ha vissuto una disavventura.

Gemma Galgani è spesso protagonista di “Uomini e Donne“. La dama è da tempo alla ricerca dell’anima gemella e continua a sperare di trovarla all’interno del programma di Maria De Filippi.

Purtroppo fino a questo momento la donna non ha incontrato la dolce metà e diverse volte si è trovata a battibeccare con diverse persone nel dating show. Una su tutte è certamente Tina Cipollari, ma non solo. Difatti negli ultimi tempi è arrivata anche una potenziale “rivale” nel famoso programma di Canale 5.

Stiamo parlando della new entry Isabella Ricci che è diventata in breve tempo un’assoluta protagonista nella trasmissione Mediaset. Tra quest’ultima e Gemma non sono mancati scontri.

Uomini e Donne, disavventura per una dama: cosa le è successo

In questo senso di recente, prima che calasse il sipario con la pausa estiva sull’ultima edizione del programma, Isabella ha lanciato una punzecchiatura proprio nei confronti della dama torinese.

Mi piacerebbe focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità, come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione.

Anche lontana dagli studi del dating show però Gemma fa parlare di sé. Infatti quest’ultima è stata protagonista, suo malgrado, di una piccola disavventura che l’ha fatta un po’ preoccupare.

La donna è rimasta bloccata all’interno di un ascensore. Così Galgani ha chiesto aiuto ai suoi follower con una storia tramite il proprio profilo Instagram, in cui la si sente dire rivolgendosi agli utenti che la seguono sul social network.