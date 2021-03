Uomini e Donne, disperazione per la coppia più amata, hanno perso tutto “Viviamo così”. Fan preoccupati

La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembra andare a gonfie vele, almeno questo è il messaggio che i due trasmettono sui social. Ma se su Instagram sembra tutto rose e fiori, nella vita reale la coppia sta affrontando un problema molto grave, insieme a tantissimi altri italiani e non solo: la perdita del lavoro a causa del Covid-19. I due sono diventati famosi perché il loro amore è nato a Uomini e Donne, nella corte di Maria De Filippi. La regina di Mediaset li ha fatti conoscere, innamorare, per poi metterli in discussione facendoli partecipare a un altro show prodotto dalla sua società, Temptation Island.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno superato al meglio questa prova e sono usciti dal reality dell’amore più uniti che mai. Nel 2019 hanno dato vita a una bambina, Bianca, e nel 2021 avrebbero dovuto sposarsi, ma le nozze sono state rimandate proprio a causa della pandemia. Lui campano, lei pugliese, è impensabile pensare di festeggiare il giorno della loro unione senza tutti i parenti e amici, e di sicuro la coppia ha preferito slittare in attesa di tempi migliori. Probabilmente inviteranno anche altri personaggi di Uomini e Donne, come Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

In occasione della loro decisione di uscire dallo show, infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono complimentati con loro. “Come lui, genuina e una persona non costruita o che vive solo per la popolarità e i social”, ha scritto Ursula sulla proprio pagina Instagram dove non manca mai di commentare tutte le cose che accadono a Uomini e Donne. In molti hanno letto le sue parole come una frecciatina per la ex di Guarnieri, Ida Platano, con cui Ursula non aveva un buon rapporto neanche in trasmissione. Intanto si dice che la nuova coppia potrebbe seguire il loro percorso e partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Tornando ai problemi di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, a modificare i loro piani e rivoltare la loro quotidianità è intervenuto il Covid-19. Sono moltissimi gli italiani che hanno perso il lavoro a causa della pandemia. In tanti hanno dovuto rinunciare ai propri sogni, oppure rimandarli se ce ne sarà occasione. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è un calciatore, categoria che è stata completamente fermata. Poi ha trovato lavoro come cassiere in un supermercato, ma è stato messo in cassa integrazione. Oggi è a casa senza far nulla e sogna di riprendere in mano la propria carriera quando tutto finirà.

Sossio Aruta desidera infatti diventare allenatore di calcio. Un altro sogno sarebbe quello di fare l'opinionista in televisione, per quello che riguarda il suo sport. Attualmente è fermo, come anche la sua compagna. Ursula Bennardo lavorava nel negozio di parrucchieri di famiglia. La gravidanza l'ha portata a prendere un pausa, pausa diventata interminabile proprio a causa della pandemia. Oggi la donna cerca di sfondare come influencer su Instagram. La visibilità che la partecipazione a Uomini e Donne e Tempation Island le ha concesso è sicuramente un'arma da sfruttare a suo vantaggio in un periodo così difficile.

L'articolo Uomini e Donne, disperazione per la coppia più amata, hanno perso tutto "Viviamo così". Fan preoccupati proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.