uomini-e-donne,-dolorosissimo-momento-per-l’ex-dama-luisa:-dramma-pazzesco,-rinviate-anche-le-nozze

Dolorosissimo momento per l’ex dama Luisa di Uomini e Donne: in una sua intervista, ha rivelato di avere un tumore e di aver rinviato anche le sue nozze.

Dramma per Luisa, l'ex dama di Uomini e Donne: cos'è successo.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della simpaticissima e bellissima Luisa, ex dama di Uomini e Donne che ha preso parte al programma di Maria De Filippi nel corso della stagione 2018/2019. Entrata a far parte del parterre femminile per trovare l’amore con la “a” maiuscola, l’ex dama è riuscita a centrare alla grande l’obiettivo. Tanto è vero che proprio recentemente, insieme al suo compagno, è ritornata nello studio televisivo di Canale 5 per raccontare la sua storia d’amore. Ed ha ricevuto una splendida proposta di matrimonio. Insomma, un periodo davvero splendente per l’ex coppia di Uomini e Donne.

In una sua recentissima intervista al Magazine di Uomini e Donne, però, l’ex dama non ha potuto fare a meno di raccontare cosa le sta capitando in questi mesi. È proprio sulle pagine del settimanale che l’ex volto del dating show di Canale 5 ha confessato di aver saputo di avere un tumore. E di aver deciso, quindi, di rinviare anche le sue nozze. Insomma, un momento davvero dolorosissimo. Scopriamo, però, cos’è successo.

L’ex dama di Uomini e Donne, dolorosissimo momento per Luisa: rinviate anche le nozze

È proprio sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine che Luisa, l’ex dama del programma si è lasciata andare ad una dolorosissima confessione. Stiamo parlando proprio di lei: della simpaticissima Luisa Anna Monti. Protagonista indiscussa della stagione del dating show del 2018/2019, la dama campana è uscita dal programma in compagnia del suo amato. E da quel momento non si sono mai più lasciati. Si amano alla follia, Luisa e Salvio. Tanto è vero che, proprio in questi mesi, stavano organizzando le loro nozze. Qualcosa, però, ha fatto rinviare il tutto. Perché, come dicevamo precedentemente, Luisa ha scoperto di avere un tumore. Solita a sottoporsi a controlli di prevenzione, anche perché in passato le è stato diagnosticato un tumore maligno alla tiroide, la simpaticissima ex dama ha scoperto di avere un carcinoma maligno al seno. Ed attualmente sta aspettando di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Insomma, un momento davvero dolorosissimo. Dal quale, però, l’ex dama è certa di uscirne fuori. “Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto”, ha detto Luisa al magazine di Uomini e Donne. Al momento, anche le sue nozze rinviate!



Facciamo a Luisa un grandissimo in bocca al lupo!