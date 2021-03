uomini-e-donne,-domani-un-colpo-di-scena:-il-tronista-sceglie-la-sua-preferita-e-scoppia-la-lite-in-studio.-cosa-succede

Giacomo Czerny è uno dei tronisti di Uomini e Donne, l’unico che ha deciso di sbilanciarsi sulla sua scelta. Giacomo ha infatti deciso di dichiarare chi è la sua preferita e di sbilanciarsi per la prima volta al settimanale del programma. Giacomo sta conoscendo Martina, Olga e Carolina. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, il tronista ha parlato delle corteggiatrici svelando il nome della ragazza che, per il momento, è sicuramente la sua preferita corrispondendo al suo ideale di donna.

“Carolina in questo momento è la persona che si avvicina di più al modo di vedere le cose. Non portarla in esterna mi ha fatto capire tante cose: le sue reazioni sono state vere, sincere ed è quello che cerco”, ha ammesso il tronista di Uomini e Donne. Martina, invece, secondo il tronista, non è ancora venuta totalmente fuori. “Martina è una ragazza particolare, interessante, che ha bisogno di essere conosciuta di più. Credo sia molto insicura su certi aspetti e sicura su altri, perciò non sempre viene fuori”. Di Olga, invece, lo ha colpito “la sua spontaneità, la sua simpatia e ovviamente anche il suo aspetto fisico”.

Giacomo si contende una corteggiatrice con Massimiliano?

Anche il percorso di Massimiliano Mollicone sta continuando a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate si è messa in luce soprattutto Eugenia che, a quanto pare, ha colpito anche Giacomo. “Una ragazza che mi ha colpito è stata Eugenia, per la sua sensibilità e simpatia. Secondo me tirerà fuori una bella parte di Massimiliano che ancora non è emersa: penso sia arrivata al momento giusto per lui. È una ragazza che mi sembra molto interessante, sensibile e in quanto tale intelligente”, ha ammesso Czerny.

Giacomo, dunque, proverà ad uscire con Eugenia dando il via ad una sfida con Massimiliano che finora non c’è stata? A parte Vanessa che, dopo la prima esterna con entrambi si è dichiarata per Massimiliano, i due tronisti di Uomini e Donne hanno sempre scelto di fare esterne con ragazze diverse. Ma le cose potrebbero anche cambiare. Intanto ci sono brutte notizie per Samantha. Leggi qua per sapere cosa succederà:

Anticipazioni, Cosa accadrà lunedì 29 marzo

Al trono over, invece, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Luca siederà nuovamente al centro dello studio. Quest’ultimo è il protagonista più discusso del momento, sia per il suo carattere e il suo vissuto sia per il numero di donne che sta conoscendo. Durante la messa in onda vedremo che il cavaliere si confronterà con Angela ed Elisabetta che sono le donne che nella precedente puntata ha chiesto di continuare a conoscere. Anche Alessandro sta generando parecchio sgomento. Il ragazzo sembrerà molto preso di Federica. Il capitolo Maria, invece, sembrerà definitivamente chiuso e scoppierà l’ennesima lite tra i due che chiuderanno per sempre la loro relazione. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Domani un Colpo di scena: il tronista sceglie la sua preferita e scoppia la lite in studio. Cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.