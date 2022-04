uomini-e-donne,-duro-scontro-tra-tina-e-gianni,-interviene-maria-de-filippi

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 aprile 2022. E anche in questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi scontri e polemiche. Nello specifico i protagonisti dello scontro della puntata di ieri sono stati gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che senza alcun timore si sono entrambi mandati a quel paese. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’di chiarezza.

Duro scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gianni Sperti

Tina e Gianni, entrambi opinionisti di Uomini e Donne, nel corso degli anni hanno discusso moltissime volte. E lo stesso è accaduto anche ieri dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio il cavaliere Alessandro Vicinanza per il quale una nuova ragazza era arrivata in studio. In tale occasione si è quindi tornato a parlare di quanto accaduto il giorno prima e proprio l’ex ha colto l’occasione per rivelare di essersi sentita spesso in imbarazzo in compagnia di Alessandro, soprattutto quando la portava all’interno di determinati ristoranti. Gianni Sperti ha subito colto l’occasione per difendere la ragazza sostenendo “Non tutte le donne sono abituate ad essere portate in determinati posti”, e proprio queste parole hanno fatto molto arrabbiare la collega Tina Cipollari.

Tina contro Gianni: “Vai a quel paese”

“Vai a quel paese…Maria basta…Buona Pasqua…Me ne vado…Pur di difendere quella diresti di tutto…”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Tina nei confronti di Gianni Sperti. Parole alle quali l’ex ballerino senza alcun problema ha replicato affermando “Mia mamma in certi posti non c’è mai andata…Hai capito? Si imbarazza…Io infatti non ce la porto…Vai a quel paese te…”. Ma non solo, Gianni Sperti ha poi proseguito attaccando ancora una volta Tina accusandola di fare il possibile per difendere Alessandro.“Pur di difenderlo faresti passare tutte le donne per delle mantenute…Delle mantenute dagli uomini…Non è così…Ci sono donne che non vogliono essere mantenute e vogliono pagare loro…”, queste le parole dell’opinionista.

L’intervento della conduttrice Maria De Filippi

Ad un certo punto della discussione tra i due opinionisti ecco che Maria De Filippi ha deciso di intervenire per esprimere il suo pensiero. La conduttrice si è nello specifico espressa affermando che non vi è nulla di male nel portare una donna all’interno di un bel ristorante. Ma, ha poi precisato “E’ stata l’altra ragazza ad esserci rimasta male quando hai detto degli stili di vista diversi…Vacanze in posti diversi, ecc…”. E’ stato a tal proposito che Tina, rivolgendosi al cavaliere gli ha consigliato di portare le ragazze presso un fast food. Ma è chiaro che le sue erano semplicemente delle parole provocatorie.