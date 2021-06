Uomini e Donne: è nato il secondo figlio dell’ex tronista Luca Viganò

Luca Viganò è diventato papà per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato l’annuncio su Instagram, dove è seguito da oltre centomila follower, postando uno scatto della compagna e del neonato. Giovedì 24 giugno 2021 è nato, in un ospedale di Gallarate, il piccolo Gabriele. Luca si è complimentato con la fidanzata Fernanda e ha ringraziato tutto lo staff medico che è stato vicino alla coppia in questo momento delicato.

In pochi minuti il post è stato sommerso di like e congratulazioni. Tra i tanti non sono mancati quelli di Eugenio Colombo, altro popolare ex tronista di Uomini e Donne nonché grande amico di Luca Viganò. Colombo ha lasciato dei cuoricini sull’account di Luca e lo stesso ha fatto la sua compagna Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto i figli Brando e Zeno.

Rispetto a Eugenio Colombo, Luca Viganò è stato meno fortunato dopo la partecipazione a Uomini e Donne. La storia d’amore con la sua ex corteggiatrice, Luce Barucchi, è durata una manciata di mesi dopo la fine del programma. Luca non si è mai pentito della sua scelta e ha spiegato che Luce era la ragazza più giusta all’interno del contesto televisivo, ma nel mondo reale, nella quotidianità, la situazione è presto cambiata.

Archiviata Luce Luca Viganò ha trovato il grande amore grazie a Fernanda, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e nel 2017 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Rebecca. Nel 2021 l’arrivo del secondogenito Gabriele.

Al momento la coppia non è ancora convolata a nozze ma spera di farlo presto, magari appena passerà del tutto l’emergenza Coronavirus. Luca Viganò ha già scelto il suo testimone di nozze: sarà proprio Eugenio Colombo, conosciuto a Uomini e Donne.

Luca Viganò è molto amico anche di Jack Vanore, ex tronista oggi opinionista del format, e di Claudio Leotta, autore del programma ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.