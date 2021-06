Uomini e Donne, Elisabetta e Luca: “È successo qualcosa di inaspettato”

Cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli? Gli ultimi rumors vedono la dama e il cavaliere di nuovo vicini. I fan li hanno avvistati a Milano e oggi a parlare di quello che sta realmente succedendo è proprio Elisabetta. In una nuova intervista sul Magazine del programma, conferma di aver rivisto Luca e di aver chiuso la sua conoscenza con Marco Pistonesi. Lei stessa ammette che è accaduto qualcosa di inaspettato in queste ultime settimane.

La Simone afferma di essere uscita dalla trasmissione con la consapevolezza che la loro storia ormai fosse chiusa. Si è messa l’anima in pace e si è detta pronta a conoscere un’altra persona, sebbene fosse ancora molto delusa. Quando sono finite le registrazioni, Luca si è rifatto avanti e le ha chiesto un confronto a Milano, perché sentiva il bisogno di chiarire. Così, conferma i rumors di questi giorni. Inizialmente la dama del Trono Over non voleva incontrarlo, in quanto “arrabbiata e amareggiata”.

Nella vita, però, ha sempre preferito affrontare le situazioni e ha deciso di accettare. Durante questo incontro nel capoluogo lombardo, il Cenerelli le ha parlato di “temi privati delicati”, che prima non aveva mai voluto confessarle. In questo modo, ha capito tante cose di lui e di come la pressione legata al contesto della trasmissione abbia inciso su loro.

“C’è stato un abbraccio, avvenuto in maniera spontanea vista la grande complicità che ci ha sempre legato. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata”

In queste settimane stanno continuando a sentirsi “per il puro piacere di farlo”. Ma, al momento, non stanno comunque ricostruendo il loro rapporto. Elisabetta dopo Uomini e Donne è ancora “molto scossa” per quello che è successo tra loro. Dunque, Luca dovrà rimboccarsi le maniche per riconquistarla.

Stanno discutendo molto su cosa fare del loro rapporto e, per il momento, da parte della Simone c’è “una chiusura”, sebbene non completamente. Le servono sicuramente più certezze per andare avanti. Quando ha rivisto Luca è andata in tilt e così ha deciso di chiudere con Marco. Quest’ultimo, in una sua nuova intervista, afferma di essersi fatto da parte, in quanto non era poi preso dalla dama.

“Lui non è stato felice per quello che gli ho detto e lo capisco, ma credo abbia compreso quanto fossi in difficoltà. Se un domani decidessi di troncare con Luca e riprovarci, sarà il primo a saperlo”

Risponde anche alle critiche di chi non riesce a capire come possa dare un’altra possibilità a Luca dopo quanto accaduto nel programma. Vorrebbe vedere altre persone al suo posto e fa notare quanto sia semplice “giudicare senza conoscere i fatti”. Non si è di certo dimenticata delle delusioni ricevute dal cavaliere, ma non crede valga la pena buttare tutto al vento.

Se dovesse restare single, le piacerebbe darsi un’altra possibilità nel programma di Maria De Filippi a settembre. Dunque, bisognerà capire come procederà la storia con Luca per scoprire se Elisabetta farà ritorno in trasmissione per cercare ancora l’amore. Di certo oggi non esclude di raggiungerlo in Sardegna questa estate.