uomini-e-donne,-episodio-gravissimo:-dama-vittima-del-cavaliere,-interviene-la-polizia.-maria-de-filippi-sotto-accusa,-fan-sconvolti

Un colpo di scena davvero incredibile sta per investire Uomini e Donne, la trasmissione di Maria de Filippi che ogni giorni macina ascolti e fa il botto di share. Un episodio grave infatti ha coinvolto una della dame del trono over, addirittura un caso che potrebbe assimilarsi all’essere vittima di revenge porn. La Dama in questione è Aurora Tropea ma vediamo con calma tutto ciò che è accaduto all’interno del programma.

Nella registrazione della scorsa settimana si siede al centro dello studio di Uomini e Donne, proprio Aurora, che manda via il signore che era sceso per lei la settimana scorsa che però ha chiesto comunque di restare. Poi ne arriva un altro e lei lo tiene. Dopo di che si passa ad una lunga e disperata diatriba tra lei e Giancarlo. L’uomo l’accusa di insultarlo sui social e addirittura dice che anche la sua amica Veronica Ursida con un fake insulta la figlia di lui.

Ovviamente Aurora smentisce il tutto e cerca di difendersi, Maria De Filippi interviene facendo una rivelazione: sembra che Veronica da tempo chieda di tornare in trasmissione, se però ancora non la vediamo evidentemente la redazione sta rifiutando la sua richiesta. Detto questo Giancarlo inizia a dire che ha dei video di Aurora, la donna inviperita chiede di mostrarli alle telecamere visto la sua convinzione che non esistano affatto, così lui fa vedere il cellulare a Gianni e poi anche al pubblico, dove si vede semplicemente la donna che indossa una canottiera intima provocante, ma niente di più.

A quel punto l’uomo rincara la dose dicendo che ce ne erano altri ma sono stati cancellati, ovviamente nonostante non ci siano prove schiaccianti Gianni non perde occasione per dar addosso alla donna, solo Maria cerca di difenderla. Nonostante ciò molti fan di Uomini e Donne hanno accusato la conduttrice perché non avrebbe dovuto permettere che tali immagini fossero mandate in onda. Comunque Aurora è talmente provata dalle accuse dell’uomo che amava, che alla fine esce dallo studio distrutta e in lacrime. A quel punto Giancarlo, forse rendendosi conto di aver esagerato, chiede alla conduttrice di uscire dallo studio per andare a consolarla perchè in fin dei conti sente di volerle bene.

Un gesto gravissimo quello fatto dal cavaliere di Uomini e Donne. Mostrare video e foto intime durante un programma televisivo è di una bassezza assoluta. Dopo la puntata, nella registrazione successiva Giancarlo si è scusato con Aurora e con la madre, in quanto a causa sua si è accostato il nome di lei al termine ‘filmini hot’ senza reali ragioni e a causa di questo lei ha diffidato Giancarlo, facendo intervenire la polizia per tale motivo oggi lei non è presente in puntata.

A questo punto lui si chiede se non è andato avanti con lei perchè era innamorato e pertanto si è frenato. Sembra quasi il cavaliere voglia arrampicarsi sugli specchi perchè far passare il messaggio che ha mostrato foto intime della dama perchè innamorato è ugualmente grave. Aurora quindi tornerà in trasmissione? la dama stanca dei continui attacchi e soprattutto accusata di aver fatto filmini spinti, senza ragione, per il momento ha deciso di non presentarsi e di sporgere denuncia contro Giancarlo. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News