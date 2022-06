Uomini e Donne, Esclusiva: Marco confessa “Riccardo è pazzo di Ida, ecco cosa faceva nei camerini. Scene assurde”

Oggi per la rubrica di Fralof intervistiamo Marco, ex cavaliere over, uscito da poco da Uomini e Donne, dopo una breve frequentazione con Ida Platano che l’ha poi lasciato per tornare tra le braccia di Riccardo Guarnieri.

Ciao Marco, come mai non sei più a Uomini e Donne?

Non sono più a Uomini e Donne perché ero andato per Ida. Avendo lei scelto Riccardo, mio malgrado ho dovuto andarmene. Se qualcuno mi avesse chiesto di restare sarei rimasto volentieri.

Sei sceso esclusivamente per Ida? Che cosa ti ha spinto a conoscerla? Come mai è finita con lei?

Sono sceso esclusivamente per Ida perché vedendola in televisione mi interessava, mi piaceva e mi incuriosiva. Ho sempre avuto un debole per le persone un po’ complicate e quindi mi sono messo in gioco. E’ finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui.

Cosa pensi degli altri protagonisti di Uomini e Donne?

Ho capito nel percorso che ho fatto ,che molta gente fa la bella faccia poi quando si accende la telecamere ti insulta o ti attacca. Al contrario di me che le cose le dicevo anche dietro le quinte, non c’era bisogno della telecamere. Il momento che mi ha fatto più arrabbiare è stato quando Armando è intervenuto dicendomi di alzarmi e andarmene. Non ci stava per niente, stavamo discutendo sul fatto di Ida che mi stava spiegando perché non voleva continuare la conoscenza con me. Mi sembrava eccessivo interrompere una nostra conversazione per dirmi di andarmene perché lei non mi voleva. Che non mi voleva era chiaro ma non c’era bisogno che metteva lui becco. Poi parla proprio lui che è lì da sei anni a scaldare la sedia.

Gli opinionisti Gianni e Tina come si sono comportati nei tuoi confronti? Cosa pensavano della relazione con Ida?

Ho notato che Gianni era molto carino nei miei confronti. Tina era molto dubbiosa sul fatto che Ida volesse veramente conoscermi. Dopo qualche settimana ho capito che aveva ragione sul mettermi in guardia. Mi dispiace che quando lei ha deciso di tornare con Riccardo, Tina non ci fosse, perché avrebbe potuto sostenermi.

Il bacio tra voi due ha fatto impazzire il web. Ma poi cosa è successo?

Il bacio è stata una cosa capitata per caso. Riccardo ha sicuramente provato fastidio, dopo questo filmato ha cominciato sempre più a mettersi in mezzo nella nostra relazione. Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente perché volevo metterlo al suo posto. Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia. Quando gli ho chiesto di venire fuori ai camerini per discutere non si è neanche presentato. Lui è bravo solo davanti le telecamere. La loro telecamera era una cosa scontata.

Armando difende sempre Ida, secondo te perché?

Su Armando che difende sempre Ida, mi viene il dubbio che gli piaccia. Secondo me non è solo amicizia.

Quando hai capito che c’era ancora qualcosa tra Riccardo e Ida?

Ho capito che c’era qualcosa di più tra loro quando entrambi frequentavano altri, ma intervenivano sempre nella conoscenza dell’altro. Poi si sono messi a ballare insieme, si punzecchiavano a vicenda, ma solo per riavvicinarsi. Anche quando Ida usciva con me lui voleva sapere tutto. Dove andavamo, che avremmo fatto.

Torneresti a Uomini e Donne?

Non so se tornerei a Uomini e Donne. Sono appena uscito e non mi hanno detto niente. Io non ci ho ancora pensato. E’ stata una bella esperienza ma non so cosa succederà. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

