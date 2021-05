Uomini e Donne, Ester Glam incinta: a dicembre affrontò un aborto

Cicogna in volo per l’ex corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin

Ester Glam, che ha acquisito popolarità televisiva nel 2017 partecipando a Uomini e Donne (si fece notare come corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin), è incinta. La lieta notizia è stata comunicata dalla stessa Glam, tramite un post su Instagram. La donna ha pubblicato una fotografia affettuosa in cui si è immortalata mentre viene abbracciata e baciata dal compagno Luca Baldacci e dal suo primogenito, Gabriele, nato il 26 agosto 2019. E, casualità (o forse no) vuole che, oggi 26 maggio, a distanza di un anno e nove mesi esatti dal primo parto, Ester ha reso noto di essere in dolce attesa per la seconda volta.

Un annuncio che arriva dopo una storia dolorosa: la Glam, infatti, lo scorso dicembre, ai suoi numerosi fan social, faceva sapere di essere stata vittima di un aborto spontaneo, avendo perso la creatura che portava in grembo. All’epoca spiegò che, nonostante lo sconfortò, ritenne opportuno condividere con la sua fanbase la sofferenza provata per l’accaduto. Quindi aggiungeva: “Ho perso il mio secondo bambino. E lo sapevo, me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori ma mi sento comunque tanto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi, e va bene così. Vi abbraccio“, scriveva l’ex corteggiatrice di UeD su Instagram, incassando il sostegno e la vicinanza di molti followers.

Uomini e Donne, Ester Glam: la vita dell’ex corteggiatrice dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi

Ester provò a conquistare il cuore di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, ma ricevette un due di picche. Dopo aver lasciato gli studi del dating show di Canale Cinque, si rimise assieme al sue ex fidanzato, Mattia, di professione personal. Tuttavia il ritorno di fiamma durò poco, non dando i risultati sperati. La coppia si sfilacciò e la Glam e Mattia decisero di proseguire ognuno per la sua strada. E procedendo sul proprio cammino Ester ha incontrato l’amore della sua vita, lo chef Luca Baldacci. Sentimento e intesa alle stelle: nell’agosto 2019 la coppia ha dato alla luce il suo primo frutto d’amore, Gabriele. Adesso è tempo di una nuova dolce attesa. Non resta che scoprire di che colore dovrà essere il fiocco da appendere sul portone di casa e quale nome verrà scelto per il nascituro. Auguri!