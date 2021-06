Con un annuncio a sorpresa Ester Glam ha svelato ai suoi follower di essere nuovamente incinta dopo il dramma dell’aborto spontaneo.

Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si ricorderanno sicuramente di Ester Glam. La modella e influencer era entrata a far parte del programma nella stagione televisiva 2017/2018 poiché interessata al tronista Paolo Crivellini. Per un momento è sembrato che i due andassero d’accordo e che fosse nata la proverbiale scintilla. Tuttavia il tronista non ha mai allontanato Angela Caloisi e quando è giunto il momento della scelta ha preferito quest’ultima. Una scelta effettuata in ogni caso con il cuore, visto che Paolo e Angela stanno ancora oggi insieme.

Uscita come single dal programma, Ester ha deciso di non proseguire la ricerca dell’uomo giusto tramite la televisione. Per un periodo si è legata nuovamente all’ex fidanzato Mattia Cecchetti. Alla lunga, però, nel rapporto con il personal trainer sono riemersi i problemi che avevano portato alla rottura ed Ester si è ritrovata nuovamente single. Non per molto comunque, visto che qualche mese dopo ha conosciuto e si è innamorata dello chef Luca Baldacci. I due adesso stanno assieme dal 2019, anno in cui hanno accolto in famiglia il loro primo figlio Gabriele.

Ester Glam nuovamente incinta: la gioia dopo il grande dolore

Nonostante alla fine sia stata scartata ed il pubblico non abbia vissuto in diretta televisiva la sua favola d’amore, Ester Glam può contare in ogni caso su un discreto bacino di follower. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 100 mila seguaci, i quali quotidianamente osservano le sue foto e s’interessano della sua vita lavorativa e privata. Proprio attraverso la pagina social, lo scorso dicembre, hanno appreso del grande dolore che lei e Luca hanno vissuto quando ha accusato un aborto spontaneo. La modella voleva da tempo regalare al figlio un fratellino e quando ha saputo che non ce l’aveva fatta il suo modo è andato in frantumi.

Dopo un primo periodo complicato, in cui giustamente la coppia ha elaborato il forte dolore, Ester e Luca hanno deciso di riprovarci. I tentativi sono andati a buon fine e la stessa Ester ha voluto celebrare la bella notizia con un post Instagram dedicato al piccolo in arrivo. In questo si legge: “Il nostro mondo si tinge di nuovo di AZZURRO. Ti ho desiderato tanto – scrive ancora – Ho sperato con tutte le mie forze di poter dare a Gabriele un alleato per la vita e ho fortemente voluto un altro uomo di cui innamorarmi alla follia”.

Parole di una mamma che non vede l’ora di poterlo abbracciare e di poterlo accoglierlo nella famiglia. Il post infatti continua con le seguenti parole: “Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo insieme al tuo fratellone un po’ maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo”. La modella è sicura che tutto andrà per il meglio e che questo bambino sarà un tassello che s’incastrerà alla perfezione con il resto della famiglia: “Saremo una squadra perfetta, Brando ti aspettiamo”.