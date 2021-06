uomini-e-donne,-ex-coppia-al-settimo-cielo:-momento-indimenticabile.-di-cosa-si-tratta

Solo qualche settimana fa avevano annunciato di aspettare un figlio, poche ore fa il video con l’annuncio relativo al sesso del nascituro.

Loro si sono amati fin da subito sognando di formare presto una famiglia tutta loro. Ed il sogno sembra essersi realizzato.

Stiamo parlando di Valentina Pivati e Andrea Concato. La giovane era uscita dal programma con l’ex tronista Mariano Catanzaro nella stagione 2017-18 di “Uomini e Donne” ma pochi mesi dopo hanno rotto la relazione.

La giovane ha trovato poi l’amore con Andrea che ha portato alla scelta di allargare la famiglia. Scriveva sulla sua pagina Instagram subito dopo aver saputo di essere in attesa:

Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite futuro…Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni.

Valentina Pivati e Andrea Concato annunciano con un video il sesso

La bellissima Valentina Pivati è in dolce attesa come possiamo vedere dalle foto postate sui social. La curiosità era però legata al sesso del piccolo, mistero svelato nelle scorse ore tramite un video.

I nei genitori sono in attesa di una bambina. La ragazza ha infatti condiviso un video molto romantico per il papà e la sua famiglia per rivelare finalmente il sesso del loro bambino.

In piedi in un parco vestiti entrambi con abiti bianchi candidi, vediamo alle loro spalle un tabellone con la scritta “Boy or Girl?” e tanti palloncini rosa e azzurri.

LEGGI ANCHE —> Giulia Stabile, problemi con la famiglia: è diventato tutto più difficile. Cosa è accaduto

LEGGI ANCHE —> “Vergognati”, l’attacco a Tommaso Zorzi, vacanza rovinata: cosa è successo

Dopo un video di qualche minuto in cui sente Valentina raccontare l’immenso amore per il comprano, alla fine con dei fucili caricati con liquido colorato scoprono insieme che si tratta di una bambina. Andrea scoppia in lacrime e abbraccia la giovane che ricambia commossa.