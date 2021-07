uomini-e-donne,-ex-corteggiatore-fa-un-gesto-commovente:-fan-in-lacrime

Un racconto bellissimo che non ci saremmo aspettati e che ha certamente emozionato i fans di questo personaggio televisivo.

Uomini e Donne è un programma che, nel corso del tempo, ha sfornato diversi personaggi televisivi. Tanti sono i nomi, ma, attualmente, uno di quelli che sta facendo dei grossi passi avanti è Giulia De Lellis. Proprio in questo periodo, infatti, è diventata conduttrice a Love Island.

Il dating show, comunque, al momento, si sta prendendo il meritato riposo dopo l’ultima puntata che è andata in onda ala fine di maggio. Quella volta, inoltre, i riflettori sono stati puntati sul Trono Over, la parte del programma che prevede la partecipazione di persone anche oltre i quarant’anni.

Per la precisione, la diatriba era tra la veterana Gemma Galgani e Isabella Ricci, la dama dai capelli argentati. Il sipario, per il momento, si è chiuso, e corteggiatori e tronisti torneranno la prossima stagione televisiva.

Ma c’è un altro ragazzo reduce dalla trasmissione che in questi giorni ha fatto parlare di sé per un motivo particolare. Lui aveva partecipato al programma e proprio di recente ha fatto un gesto che ha stupito assolutamente in modo positivo.

Lui si è sacrificato per amore di un familiare

La vicenda, carica di buoni sentimenti, vede come protagonista Alessandra D’Amico e la sorella. Il 31 enne, in effetti, ha dimostrato di volere molto bene a Federica.

Alessandro D’amico, ex corteggiare di Uomini e Donne (Instagram)

Alessandro, infatti, è stato generoso e ha deciso di aiutarla il più possibile. Lei soffre da tempo di una grave patologia e lui ha voluto donarle un rene. L’ex corteggiatore, sui social, ha cercato di spiegare ai fans le ragioni di questa scelta importante. Per Federica, quindi, l’operazione sarà veramente decisiva, e grazie all’esito positivo, potrà finalmente tornare alla sua vita.

D’Amico, comunque, per chi non lo sapesse, dopo aver partecipato qualche anno fa alla trasmissione di Canale 5 nel trono gay, è stato fidanzato con Alex Migliorini che ha conosciuto negli studi di Mediaset. Poi, però, la love story con quest’uomo non è finita nel migliore dei modi.

Così, Alessandro ha poi cambiato decisamente rotta. Per il momento, infatti, è andato a vivere a Barcellona e ha iniziato una nuova carriera come influencer e videomaker.