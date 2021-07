Uomini e Donne, ex corteggiatrice beccata con il noto rapper: è ufficiale

Uomini e Donne, una ex corteggiatrice del programma ha trovato l’amore: le indiscrezioni la vogliono vicina a un noto cantante rap.

Si è conclusa un’altra stagione di Uomini e Donne, il popolare show del pomeriggio di Canale 5 che ormai da anni appassiona i telespettatori.

Uomini e Donne (foto da profilo ufficiale Instagram)

Anche quest’anno, non sono mancate le emozioni nelle vicissitudini di corteggiatori e corteggiatrici. Numerosi colpi di scena, con Maria De Filippi sempre a fare da perfetta padrona di casa.

Ci sono state storie concluse felicemente, e altre, purtroppo, naufragate, come sempre. In attesa di una nuova stagione, in autunno, scopriamo che una delle ex partecipanti al programma ha finalmente trovato la felicità.

Uomini e Donne, flop dopo la trasmissione: ma ora è tutto diverso

Si tratta di Virginia Stablum, modella classe 1998, che avevano visto all’opera nel programma nel 2018.

All’epoca, Virginia era una delle corteggiatrici di Niccolò Brigante. Insieme, avevano lasciato il programma, ma la relazione poi non era decollata. Troppe le incomprensioni e le differenze caratteriali tra i due.

In passato, tra i flirt di Virginia, c’era stato anche Ignazio Moser, oggi da tempo felicemente accompagnato con Cecilia Rodriguez.

Oggi, finalmente, Virginia pare aver trovato l’amore con un famoso cantante. L’indiscrezione viene rilanciata da ‘XoXoSocialGossip’.

L’uomo del suo cuore sarebbe il rapper napoletano Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente. A segnalare la cosa sarebbe stato un utente della loro pagina social, che avrebbe anche ‘rubato’ una fotografia alla neo coppia.

Pare, stando alle ricostruzioni, che Virginia si sia recata a Napoli addirittura per conoscere la famiglia di lui. Dopodiché i due sarebbero partiti per un weekend alla volta di Ibiza.

Il tutto risalirebbe alla fine di maggio. Ulteriori particolari racconterebbero, nel corso della visita napoletana, di una tappa di Virginia dal tatuatore di fiducia di Luchè, per un tatuaggio apposito.

Inoltre, la migliore amica di Virginia, al suo ritorno, avrebbe iniziato a seguire sui social lo stesso Luchè, attirata dal suo brand di abbigliamento.