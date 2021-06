Uomini e Donne, ex corteggiatrice è incinta: il dolce annuncio

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta e diventerà mamma per la prima volta: il dolce annuncio sui social

Uomini e Donne, ex corteggiatrice è incinta: diventerà mamma per la prima volta (Fonte: Instagram)

Uomini e donne è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Inizialmente, però, non era un dating show, ma era noto come la versione adulta di Amici. Oggi, invece, la trasmissione è diventata a tutti gli effetti un programma per incontri. Il dating show di Maria De Filippi è una delle punte di diamante della rete del Biscione e ogni anno macina ascolti su ascolti.

Nel corso degli anni, al trono classico, con i tronisti e le troniste, è stato affiancato anche il trono over, con le dame e i cavalieri, e il trono gay (solo per un anno). Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, una ex corteggiatrice è incinta: l’annuncio

La trasmissione di Maria De Filippi va in onda dal 1996, anche se dagli anni duemila è diventato un programma di incontri. In questi anni ci sono stati tantissimi tronisti e troniste e di conseguenza anche tantissimi corteggiatori e corteggiatrici. Una di queste, Valentina Pivati, presto diventerà mamma per la prima volta.

La ragazza è divenuta famosa quando nella stagione 2017/2018 fu la scelta del tronista Mariano Catanzaro. La loro storia d’amore lontani dalle telecamere durò veramente pochissimo. La stessa Valentina, dopo pochi mesi, annunciò la fine della loro relazione.

Oggi, la Pivati è felicemente innamorata accanto al compagno Andrea Concato. I due presto diventeranno una grande famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti annunciato che presto diventerà mamma per la prima volta.

Il dolce annuncio è arrivato sui social, dove la Pivati ha pubblicato una foto con il pancione insieme al compagno. “Sapere che cresci sempre più dentro di me” – ha scritto Valentina su Instagram – “non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire“. L’ex protagonista del dating show ha poi svelato che si tratta di una femminuccia. Tanti auguri Valentina da parte della redazione di Sologossip!