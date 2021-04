Uomini e Donne, ex dama: rivelazione bomba | “Mi sono concessa a più cavalieri”

Una delle ex dame di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione sconcertante, scoprendo un vero e proprio vaso di Pandora e confessando di aver avuto un rapporto intimo con più di un cavaliere. Ecco di chi si tratta e cosa ha rivelato

L’ex dama del trono over ama andare alle feste, divertirsi, stare con gli amici, incontrare persone nuove e uscire spesso, inoltre è attratta da uomini più maturi di lei. Prima del talk show di Maria De Filippi ha frequentato un uomo cinquantenne con cui poi è finita un po’ di tempo fa perché lui non si sentiva pronto per la convivenza.

Ha avuto un inizio difficile nella trasmissione e ultimamente le sue dichiarazioni hanno causato delle polemiche, sapete di chi si tratta?

Valentina Dartavilla Lupi e la rivelazione choc su Uomini e Donne

Valentina Dartavilla Lupi è un’estetista che vive a Bologna ed è un ex volto nuovo della nuova edizione di Uomini e Donne e anche lei, come tanti altri partecipanti, era alla ricerca dell’anima gemella.

Un po’ di tempo fa la Dartavilla Lupi era stata messa in difficoltà da Maurizio Guerci con cui si era frequentata per un po’. La coppia aveva smesso di vedersi perché l’estetista aveva scoperto che l’uomo era attratto anche da Gemma Galgani, che aveva persino baciato. “Quando è successo l’episodio che lui ha baciato Gemma io sono rimasta molto delusa, anzi disgustata, infatti tutti l’hanno capito” ha detto poi a Più Donna.

Quando la donna aveva detto di essere rimasta delusa da un mancato riavvicinamento da parte di Maurizio lui aveva spiegato di essersi accorto che Valentina non voleva stare davvero con lui e che aveva persino delle prove. In quell’occasione Armando Incarnato aveva chiesto a Valentina se lei avesse avuto rapporti con altri cavalieri, senza dirlo apertamente. E infatti era emerso che la donna aveva avuto un legame con Nicola e che in realtà lei non provava nulla per Maurizio, ma voleva usarlo per rimanere in trasmissione, per poi riprendere con il primo cavaliere una volta che fosse ritornato perché momentaneamente assente per problemi di salute.

L’ex dama però non ha ammesso solo questo ha anche dichiarato che molte dama del parterre femminile nascondono la verità…

“Ma lo fanno tantissime altre donne senza dirlo”

Su di lei sono piovuti forti attacchi sia dentro che fuori la trasmissione e alla fine non ha più voluto fare da bersaglio alle critiche sulla sua vita intima, uscendo dal programma.

“Non ho ucciso nessuno, mi sono concessa io, quindi è la mia persona che ho messo in gioco. Non mi sono offesa tanto per le critiche, la gente le farà sempre nel bene e nel male. Mi scivolano addosso queste cose, ma lo fanno tantissime altre donne senza dirlo” ha ammesso circa la storia dei rapporti con più cavalieri.

Una volta uscita da Uomini e Donne è stata contattata su Instagram da un ragazzo di Venezia, con cui ormai si frequenta da più di 2 mesi. “Sono molto contenta, credo sia una cosa molto seria, lui si chiama Stefano e ci credo moltissimo. Quindi, è stato grazie al programma che mi ha trovata”.

