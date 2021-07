uomini-e-donne:-ex-noto-corteggiatore-dona-rene-alla-sorella:-il-racconto

Noto ex corteggiatore del Trono Gay si rende protagonista di un gesto nobile e coraggioso per la sorella malata

Un gesto a dir poco splendido. Alessandro d’Amico, ex corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, ha rivelato via Instagram nelle scorse ore di essersi reso protagonista della più grande manifestazione d’affetto possibile nei confronti di una delle sue persone preferite al mondo.

D’Amico, che ha partecipato all’edizione 2018 della trasmissione di Maria de Filippi, ha infatti donato un rene all’adorata sorella Federica. Il giovane ha raccontato con queste parole l’amore e l’affetto che lo lega alla sorella e che l’ha spinto a compiere per la congiunta un gesto di totale altruismo. Altruismo che gli ha dato il coraggio di andare sotto i ferri per lei:

“Una promessa che feci a me stesso.

Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre.

Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no!

Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ andiamo…”

A poche ore dalla pubblicazione del post, Alessandro d’Amico ha voluto aggiornare tutti i suoi (112 mila) follower con un selfie dall’ospedale. “Sto bene” ha scritto come didascalia della sua Instagram Story, un selfie con il volto ancora provato post operazione ma con l’indice e il medio alzati in segno di vittoria.

Anche la sorella Federica, in parallelo, ha voluto tranquillizzare parenti ed amici con uno scatto sorridente direttamente dal letto dell’ospedale dove si è svolta l’operazione. I due, come aveva raccontato in un post nel 2017, avevano perso prematuramente la madre il 19 febbraio del 2010.

Alessandro d’Amico: ecco dove avevamo lasciato l’ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne (e che fine ha fatto)

L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo riguardo a D’Amico, nato ad Ischia nel 1989, ve l’avevamo dato in questa occasione. Via Instagram, nell’ottobre del 2018, l’affascinante influencer (fissato con la forma fisica, come molti altri corteggiatori) aveva annunciato la fine della sua relazione con Ricardo, lo stesso che aveva baciato il suo precedente ex Alex Migliorini.

Una volta messo fine alla relazione, Alessandro d’Amico era tornato in Spagna, terra a lui molto cara, per proseguire con i suoi progetti nel mondo dell’accoglienza e della ristorazione di lusso. Non più nella terra della ‘perdizione’, Ibiza, bensì nella (pur sempre frizzante) capitale catalana Barcellona.

Stando al suo profilo social, a Barcellona oggi D’Amico è impegnato su diversi progetti: risulta il fondatore dell’agenzia legata al mondo del lifestyle e del beauty Monat. L’influencer è inoltre diventato creator, videomaker e fotografo professionista.