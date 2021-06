uomini-e-donne,-ex:-“quasi-botte-dietro-le-quinte,-rotte-due-telecamere.-chi-ha-pagato”

Rissa sfiorata a Uomini e Donne. Fortunatamente nessun danno per i membri del parterre di corteggiatori e tronisti dello show; a finire male sono state soltanto due telecamere che sono risultate rotte. Il fatto non è freschissimo, ma emerge solo ora e riguarda Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro, ai tempi in cui entrambi facevano la corte alla medesima donna. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Tornese, intervenuto a i microfoni di Rtl 102.5, nel programma di news condotto dal giornalista Francesco Fredella.

“Ho litigato in studio con Mariano, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere”, spiega Gianluca che fa mea culpa, certo che sia lui sia Catanzaro abbiano sbagliato perché “certe cose non si fanno”. Ad innescare l’alterco qualche ‘mossa’ di corteggiamento reciproco non piaciuta. E chi ha ha provveduto a riparare il danno delle telecamere? Non i diretti interessati: “Le ha pagate Maria, la redazione”, dichiara l’ex corteggiatore di UeD.

Una questione che lascia intendere che lo show del pomeriggio di Canale Cinque, a differenza di quanto sostenuto da qualche scettico, sia tutt’altro che non spontaneo. Insomma, quando le telecamere si spengono non finisce sempre a ‘tarallucci e vino’. Tornese poi cambia argomento e torna su quel che gli è accaduto poche settimane fa, quando è venuto a conoscenza di non essere fertile, grazie ad un servizio realizzato da Aurora Ramazzotti per Le Iene.

“Ho passato un mese in depressione”, narra, parlando di un periodo difficile in cui gli è “crollato il mondo addosso”. Adesso però si sente molto meglio, avendo iniziato una cura con degli antibiotici specifici. Gianluca ha anche lanciato un appello alle persone che si trovano nella sua stessa situazione, invitandole a non perdere la calma perché il problema si “può curare“.

Oggi Tornese è innamorato, contento e felice al fianco della sua fidanzata. La relazione dura da un paio d’anni. Quando gli si chiede se è fedele, risponde che “mai” tradirebbe la sua dolce metà. Sul fronte professionale ha da poco lanciato una linea di profumi. L’imprenditoria non è il solo suo pallino. Un altro obiettivo è quello di tornare in televisione, fa sapere, magari in un reality show. Fin che ciò non accadrà coltiverà la vita da influencer, dalla sua casa napoletana dove abita con 5 cani.