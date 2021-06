Ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati sembra aver trovato la sua strada in tv! La giovane il cui trono fu molto seguito soprattutto perchè ad un certo punto fu messa in discussione la sincerità dei suoi sentimenti lasciò il programma di Maria de Filippi accanto a Giordano Mazzocchi con cui partecipò anche a Temptation Island. L’amore fra i due fu messo seriamente in discussione nel reality dei sentimenti, ma nonostante gli aitanti tentatori la coppia decise di continuare a stare insieme.

Nilufar Addati passione cucina: debutto in tv

Nonostante gli sforzi d’entrambi Nilufar e Giordano oggi si sono lasciati, hanno mantenuto rapporti civili e amichevoli soprattutto perchè appartengono alla stessa agenzia. Nilufar in questi mesi si è impegnata in varie attività ma soprattutto ha condiviso con i suoi fans la passione per la cucina. Molto attiva sui social durante il lockdown ha allietato i followers con le sue ricette è anche per questo che è stata notata e l’è stato affidato un programma L’Arte in cucina, in onda su su Gambero Rosso HD. Un format che all’ex tronista piace molto e in cui appare anche a suo agio.

Un debutto in tv quello di Nilufar inaspettato che ha rivelato doti segrete dell’ex tronista ormai lontana dai meccanismi di un format come Uomini e Donne e impegnata invece in un programma che sente suo e la rispecchia. In alcune sue dirette Nilufar ha mostrato alcune sue ricette speciali come il riso al Sartù: spigliata, ironica e apparentemente molto professionale l’ex tronista ha ricevuto anche l’applauso social di personaggi noti come Clarissa Marchese a Valentina Vignali a Luigi Mastroianni.

Nilufar Addati neo cuoca: il silenzio di Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati sta vivendo questa sua nuova avventura televisiva con entusiasmo e nonostante i tanti complimenti ricevuti da fans e followers più o meno noti non è pervenuto l’incoraggiamento dell’ex Giordano Mazzocchi. I due si dichiarano amici, hanno mantenuto buoni rapporti ma a quanto pare l’ex corteggiatore sembra essere concentrato su altro.

Secondo alcuni rumors Mazzocchi avrebbe avuto altri flirt in questi mesi: c’è chi sostiene sia stato legato a Giovanna Abate e poi alla figlia del titolare di un noto ristorante romano ma niente d’eccessivamente serio da rendere ufficiale.