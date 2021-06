Uomini e Donne, ex tronista dice la sua su Maria De Filippi: “Fa paura..”

Uomini e Donne, una ex tronista del programma parla della conduttrice Maria De Filippi: dichiarazioni che sorprendono.

Maria De Filippi è una delle regine incontrastate della tv italiana. Lo dimostra il successo dei suoi programmi, che prosegue nonostante il passare degli anni.

Maria De Filippi (foto da Instagram)

La popolare conduttrice continua a tenere banco a Mediaset con ‘Amici’, ‘Uomini e Donne’, ma anche con ‘Tu sì que vales’ e altri in cui l’abbiamo vista impegnata.

Una vera e propria istituzione del piccolo schermo, di cui parla spesso chi ha avuto l’onore di conoscerla da vicino.

Non mancano, spesso, dichiarazioni a dir poco sorprendenti che fanno venire alla luce aspetti magari poco noti della vita personale e professionale di Maria.

E’ così anche nel caso delle parole di una ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha usato parole davvero particolari per descriverla.

Maria De Filippi, la confessione inattesa della tronista: “E’ molto temuta, ecco perché”

A parlare, in questa occasione, è stata una delle troniste della ultima edizione, vale a dire Samantha Curcio.

La giovane ha rilasciato una intervista in quel di Sapri, in provincia di Salerno. Al portale ‘Saprilive’, ha raccontato il percorso fatto all’interno del programma, ha parlato del suo fidanzato Alessio Ceniccola e, come detto, ha parlato della De Filippi.

Parole bellissime quelle spese dalla Curcio nei suoi confronti. Ha infatti dichiarato:

E’ una persona molto temuta in tv. Credo che faccia paura per la sua grande umiltà. Anche con i suoi collaboratori non si mette mai al di sopra

Un aspetto che non ha a che fare solo con la sua vita professionale ma anche con la sua umanità. Aggiunge infatti Samantha:

L’ho incontrata spesso nei corridoi, quando ho parlato con lei sono stata felice. E’ una donna molto dolce e per niente di ferro come può sembrare dall’esterno.

Samantha ora si gode la felicità della sua relazione con Alessio: parla di loro due come persone estremamente ‘naturali’ e con valori, e con una relazione basata su un forte sentimento.