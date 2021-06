uomini-e-donne,-ex-tronista-distrutto-per-il-doloroso-addio:-non-sta-bene

I due ex amanti usciti dal programma lo scorso ottobre si sono finalmente detti addio, la rivelazione del giovane ha sorpreso tutti.

Ne avevamo parlato circa una settimana, i fan della coppia si stavano chiedendo cosa fosse accaduto tra i due dopo il prolungato periodo di assenza dai social.

I diretti interessati hanno confermato nel frattempo la rottura, è terminata infatti la storia d’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso.

Jessica è stata la prima a raccontare quello che è accaduto, si è descritta sorpresa dall’allontanamento progressivo del compagno e della mancanza di tatto che questo ha avuto nel non spiegarle la sua scelta.

Ho perso la testa per Davide ma mi sono fatta illusioni (…). Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni.

Davide a distanza di qualche giorno ha invece deciso di dare la sua versione dei fatti e rassicurare i follower che lo seguono.

Davide Lorusso parla chiaro: “Non era mia intenzione ferirla”

La fine della relazione nata lo scorso ottobre nel parterre di “Uomini e Donne” sta facendo molto discutere nelle ultime settimane proprio per il gelo che stava correndo tra la ex coppia.

Davide ha deciso però di dare la sua versione e raccontare i retroscena del rapporto finito con Jessica. Intervistato dal Magazine del dating show, il giovane ha spiegato che da alcuni mesi è completamente immerso nel lavoro.

Il suo non è stato un abbandono ma un allontanamento dettato dalla sua necessità di riflettere e prendersi del tempo. Ammette di non averla abbandonata alla stazione senza un saluto come invece ha dichiarato l’ex.

“Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio”, confessa. “Probabilmente per la rabbia ha alzato un muro e mi ha cancellato dalla sua vita”, continua Lorusso.

Lui vorrebbe riallacciare i rapporti ma Jessica gli ha confessato di non voler costruire più nulla con lui, tanto da avergli bloccato il numero di cellulare.