Uomini e Donne, ex tronista è diventato papà: l’annuncio

Un ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la seconda volta: di seguito vi riportiamo l’annuncio pubblicato sui social

Uomini e Donne, un ex tronista è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio sui social (Fonte: Instagram)

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996, ma inizialmente aveva un format diverso. Il programma infatti era noto come la versione adulta di Amici. Oggi, invece, la trasmissione è a tutti gli effetti un programma per incontri. La trasmissione della De Filippi è una delle punte di diamante della rete del Biscione. Il programma non ha concorrenti e da anni domani negli ascolti.

Nel corso degli anni, oltre al trono classico con i tronisti e le troniste, è stato aggiunto anche il trono over con le dame e i cavalieri. Per un anno c’è stata una breve parentesi del trono gay. Da quest’anno, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, ex tronista è diventato papà per la seconda volta

Un ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la seconda volta. Stiamo parlando di Luca Viganò, che partecipò al programma nel 2004, scegliendo Luce Barucchi. La storia d’amore con Luce durò poco e oggi Luca è felice accanto a Fernando Comani. I due sono genitori di due splendidi bambini, di cui uno nato stanotte.

Viganò ha dato l’annuncio sui social, scrivendo: “Stanotte è nato Gabriele, Sissi Comani è stata una grande, sia lei che Gabriele stanno benissimo. Grazie ai medici, le ostetriche e le infermiere sono stati fantastiche. Un ringraziamento a Nicoletta, che ha fatto nascere sia Rebecca sia Gabriele”.

La prima figlia, Rebecca, è nata nel 2017. Luca, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha preferito abbandonare i riflettori, ritirandosi a vita privata insieme alla sua compagna.