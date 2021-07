Uomini e Donne, ex tronista non si sposa più: una scoperta terribile

Il Magazine del programma ha dato la notizia più dolorosa che nessuno voleva sentire, quello che è accaduto alla donna ha dell’incredibile.

Circa un mese fa la coppia composta da Luisa Anna Monti e Salvo Calabretta erano stati ospiti della trasmissione “Uomini e Donne” per dare il loro lieto annuncio riguardo le nozze tanto volute da entrambi.

Una notizia che ha rallegrato tutto il pubblico fedele del dating show che da sempre ha tifato per la loro unione così gioiosa.

Ieri è però arrivata la notizia più sconcertante di tutte, Luisa ha infatti spiegato al Magazine del programma che le nozze sono state rimandate a data da destinarsi.

Nessuna crisi all’interno della coppia, ma una comunicazione ben più allarmante che spezza il cuore per la sua gravità.

Una triste confessione quella che fa oggi l’ex dama del Trono Over, che ha appena scoperto di avere un male terribile.

La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover affrontare un nuovo ostacolo lungo il suo percorso. Come ha confessato lei stessa sulle pagine del Magazine, ha scoperto di avere un tumore al seno.

Luisa che sta aspettando di essere convocata dall’Ospedale Gemelli di Roma, ha detto che la sensazione è quella di camminare “sui carboni ardenti”.

La donna alcuni anni fa era già stata operata ad un tumore alla tiroide, la sua stessa famiglia ha già avuto diversi casi legati alla malattia.

Oltre a un intervento alla mammella, dovrà anche fare un’isterectomia preventiva, in quanto le è stato trovato un “carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”.

Lei non si dà per vinta, vuole lottare con tutte le sue forze anche stavolta:

Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è, ammette.