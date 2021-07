uomini-e-donne,-ex-tronista-si-sacrifica-per-lei:-il-clamoroso-gesto-che-spiazza-tutti

Ex tronista del celebre programma compie un gesto che lascia di stucco tutti per aiutare la persona a cui vuole più bene al mondo

Maria De Filippi a Uomini e Donne (Instagram)

Questa volta Uomini e Donne finisce sotto i riflettori non per le scelte d’amore di qualche tronista o i litigi tra corteggiatrici, ma per un fatto che ha commosso praticamente tutti e che vede come protagonista un ex partecipante del dating show.

Il gesto ha spiazzato i followers del ragazzo e la sua storia ha fatto in breve tempo il giro dei social network. Una scelta che il giovane campano ha preso senza nessuna esitazione per poter dare un futuro a una persona importantissima della sua vita.

E’ stato lui stesso, con un lungo post in una sorta di lettera aperta a lei indirizzata, a spiegare di voler mantenere quanto si era giurato a 20 anni, quando non era riuscito a salvare la madre da un brutto male.

“Questa volta ho detto no!”, ha scritto, spiegando di non volersi tirare indietro e fare tutto ciò che è in suo potere per evitare di far soffrire la persona amata.

Ex tronista di Maria De Filippi, la reazione di amici e followers al suo gesto

L’uomo, campano di 32 anni, è un modello e ristoratore ed ha partecipato nel 2017 al programma di Maria De Filippi, in qualità di corteggiatore di Alex Migliorini, durante il Trono Gay. Parliamo di Alessandro D’Amico, classe 1989, originario di Ischia ma ora residente tra Ibiza e Barcellona dove si occupa di fotografia e video making.

Di solito molto schivo circa la sua vita privata, a parte la parentesi “defilippiana”, questa volta non ha esitato ad esternare il suo amore e la sua volontà per mezzo di Instagram. Una decisione importante, visto la difficoltà dell’operazione a cui ha deciso di sottoporsi, non scevra da difficoltà e possibili conseguenze, con una convalescenza di almeno 6 settimane.

Alessandro, ha deciso infatti di aiutare la sorella Federica, da tempo debilitata da una malattia, donandole un rene. “Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino”, le dolci parole dell’ex tronista.

La risposta della giovane non si è fatta attendere: “Mi stai dando la tua vita nelle mie mani. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te, con me, per sempre”. Tante le dimostrazioni d’affetto degli amici e di chi lo segue sui social, tra i quali anche Alex Migliorini, suo ex, che gli ha mostrato la sua solidarietà.

Il commento di Alex Migliorini (Instagram)

Non solo, i fans gli hanno fatto sentire tutto il loro appoggio: “Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto tu sia speciale, forza andrà tutto alla grande!”, “Un gesto d’amore cosi alto non poteva non nascere dalla sensibilità di una grande persona dal grande cuore” e ancora “grande gesto d’amore….forza 💪💪in bocca al lupo 🤞🤞🤞🤞”. Forza, Alessandro.