uomini-e-donne,-ex-tronista-vicinissima-al-grande-sogno:-le-sue-parole

Una delle partecipanti più amate di Uomini e Donne sarebbe a un passo dal realizzare il suo più grande sogno, mai così vicino

Veronica Ursida a Uomini e Donne (Instagram)

La sua presenza nello studio di Uomini e Donne non è passata inosservata e ancora adesso, dopo mesi dalla sua partecipazione, gli ammiratori non mancano e le chiedono a gran voce di ritornare.

Sì, perchè la splendida bionda, madre di un bambino di 11 anni, è attualmente single e quindi non è così strano pensare di poterla rivedere in un futuro prossimo nuovamente in trasmissione.

Lei ha le idee chiare su come debba essere il suo uomo ideale: “Affascinante, non cerco il bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena” ha dichiarato.

Non che Veronica Ursida non sia già abbastanza presa con i suoi molteplici impegni: è una rinomata wedding planner con lo studio a Roma, conduttrice per il Centro Meteo Italiano e titolare di Bonnie & Clyde, una biglietteria di concerti ed eventi.

La donna si occupa di eventi da ben 16 anni e ha collaborato a lungo con il Castello Odescalchi di Bracciano. Quello dove anni fa si sposarono Tom Cruise e Katie Holmes, per intenderci.

Veronica di Uomini e Donne svela il suo sogno più grande che potrebbe realizzarsi

Intervistata recentemente da Francesco Fredella per RTL 120.5, Veronica ha risposto a diverse domande interessanti, con la sua famosa schiettezza.

Lo speaker radiofonico le ha chiesto se ha mai pensato, appunto, di ritornare nella trasmissione di Maria De Filippi, visto e considerato il suo status da single. “Al momento non è nei miei progetti, poi io dico ‘mai dire mai’, nella vita non si sa mai!” ha risposto divertita, ammettendo di avere un gran bel ricordo dell’esperienza vissuta e che per questo non la esclude a priori.

Ha infine rivelato a un incuriosito conduttore il suo vero sogno nel cassetto, che trova perfetto per il suo carattere energico e solare e che vorrebbe realizzato quanto prima.

Veronica vorrebbe partecipare al Gf Vip di Alfonso Signorini, non chiarendo se ci sono già stati dei contatti: “Sarebbe la cornice ideale per me. Lì potrebbe invece essere perfetto anche per trovare una persona, lì d’altronde ci vivi 24 ore con lui. Sarebbe una bellissima esperienza”.