Uomini e Donne, fan preoccupati per Tina Cipollari: arriva la verità sulla vamp

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Da un po’ di tempo si vocifera di un possibile abbandono di Tina, la storica opinionista del talk sui sentimenti. Scopriamo se la vamp sarà presente o meno a settembre.

Tina Cipollari, addio per sempre a Uomini e Donne?

Uomini e Donne è andato in vacanza, il programma riprenderà a settembre con nuovi personaggi. Ma, se il talk sui sentimenti non viene più registrato in vista della consueta pausa estiva, la sua redazione invece è ancora al lavoro. Le persone che lavorano fianco a fianco con Maria De Filippi infatti, non si fermano un attimo, cercando di fa quadrare tutto per la realizzazione della prossima stagione del dating show.

Il talk condotto da Queen Mari è tra i più longevi e amati della televisione italiana. Sono milioni i telespettatori che seguono con affetto le vicende sentimentali dei protagonisti, alcuni di loro sono stati al cento del gossip per molto tempo, altri solo di passaggio come delle meteore. Chi invece non accenna a separare la sua immagine dal programma è Gianni Sperti, che adora il suo lavoro da opinionista.

Uomini e Donne, Tina lascia il programma?

Gianni è molto amato e fa bene il suo lavoro, il pubblico lo adora e non potrebbe fare a meno di lui, come di Tina Cipollari del resto. Proprio riguardo alla vamp, da mesi circola in rete la notizia di un presunto abbandono della Cipollari, ma è davvero cosi?

Alcuni sostengono che forse Tina, non possa più conciliare i suoi impegni personali con quelli professionali, ma è una notizia priva di fondamento e mai confermata. In realtà, è ben più credibile l’ipotesi che la Cipollari sia un volto presente nel programma di Maria De Filippi anche a settembre 2021.

Gli appassionati del programma sono affezionatissimi a Tina Cipollari, non potrebbero mai e poi mai fare a meno di lei, del suo umorismo e della schiettezza. Per non parlare delle continue baruffe con Gemma Galgani, le loro scaramucce sono ormai per molti telespettatori un appuntamento da non perdere per nessun motivo al mondo! Non ci resta che aspettare dunque che settembre arrivi per vedere all’azione la bellissima opinionista!