uomini-e-donne,-finalmente-sposi:-nozze-da-favola-per-l’amatissima-coppia-nata-in-tv

Uomini e Donne, finalmente sposi: fiori d’arancio per l’amatissima coppia nata in tv, nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, finalmente sposi: fiori d’arancio per l’amatissima coppia nata in tv, nel programma di Maria De Filippi. (Fonte Instagram)

Quanti amori meravigliosi sono nati nello studio di Uomini e Donne? Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi tantissime persone hanno trovato la tanto desiderata anima gemella, con cui condividere il resto della propria vita. È accaduto ad una delle coppie più amate ed affiatate del Trono Over, che proprio qualche ora fa si è unita in matrimonio!

LEGGI ANCHE —–>È stata la scelta del giovanissimo tronista di Uomini e Donne nel 2013: sono trascorsi 8 anni, com’è cambiata oggi?

Dopo quattro anni di amore puro, e le nozze rimandate causa Covid, i due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 si sono detti si! Che gioia immensa, scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, finalmente sposi: matrimonio da favola per la coppia del Trono Over

Fiori d’arancio per una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono detti si per sempre! Come annunciato un po’ di tempo fa, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono finalmente sposati, dopo aver dovuto rimandare le nozze causa Covid: la coppia infatti avrebbe voluto sposarsi già lo scorso anno; il primo annuncio del matrimonio risale al 2019.

Ma, finalmente, è arrivato il tanto atteso sì. Un momento magico per gli ex protagonisti di Uomini e Donne, che hanno festeggiato questo giorno speciale con amici e parenti. Alle nozze anche Ida Platano, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne.

Un amore da fare invidia, quello tra Mauro e Lisa, conosciutisi nello studio di Uomini e Donnel nel 2017. Un vero e proprio colpo di fulmine per loro, che sin dalle prime uscite avevano capito di essere fatti l’uno per l’altra.

(Fonte Instagram)

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida coppia. Auguri a Mauro e Lisa per una vita piena di felicità!