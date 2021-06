uomini-e-donne,-gemma-cambia-gusti!-la-dama-punta-una-donna,-a-chi-fa-la-corte?

La dama bianca di Uomini donne cambia sponda e decide ti cercare la sua principessa, chi è la fortunata, o come direbbe Tina la vittima?

Uomini e donne è giunto al termine e anche questa stagione non ha fatto incontrare il principe azzurro a Gemma Galgani. La Dama bianca sono anni che è alla ricerca del suo grande amore ma ancora oggi non riesce a centrare l’obiettivo.

Tina Cipollari poi non perde occasione di metterle il bastone tra le ruote e in ogni puntata spende qualche parola su di lei, ovviamente sempre in modo negativo.

Dama Bianca punta una donna: chi è?

Nessuno spasimante la vuole, tutti la cercano ma alla fine la lasciano lì. Cosa non piace agli uomini di Gemma Galgani? La dama comincia a domandarsi che cosa ci sia in lei che non va.

Durante una delle ultime puntate del programma, Luca Zanforlin è stato ospite di Maria De Filippi ed ha detto la sua riguardo alla Dama Bianca e al motivo per cui non riesce a trovare nessuno che la voglia veramente.

Le ha consigliato di allargare la mente, magari buttandosi sulle donne. La Dama ha risposto

Perché no?

Così dopo questa riflessione, gli autori stanno già pensando alla prossima stagione. Chissà se a settembre Gemma Galgani non voglia essere corteggiata da donne invece che da uomini?

C’è chi non crede ai suoi occhi e non vede questo cambiamento come una buona idea dichiarando che

Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo

Tra i telespettatori c’è proprio chi non la rivuole in studio il prossimo anno. I litigi con Tina Cipollari stanno mettendo in cattiva luce il programma che sicuramente correrà ai ripari. Per Maria De Filippi e Mediaset, Uomini e donne è ormai una garanzia che non può sprecare nessuna cartuccia e soprattutto per un motivo del genere.