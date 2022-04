Uomini e Donne, Gemma è intontita, Ecco perchè sta scomparendo dal programma: “E’ successa una cosa brutta”

Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne torna al centro studio ma non convince. Sta accadendo alla dama torinese? Il pubblico di Canale 5, in questi mesi, non ha potuto non notare che è finita magicamente nell’ombra all’interno del programma. Si è trattato di un drastico cambiamento, in realtà. Per diversi anni è stata la vera protagonista dello show di Maria De Filippi. Fino a qualche mese fa ci pensava lei ad aprire le registrazioni. Ora, invece, la situazione è cambiata e sembra non esserci più spazio per lei.

Gemma resta nell’ombra più assoluta, interviene rarissime volte e le sue liti con Tina Cipollari sembrano un lontano ricordo. Infatti, l’attenzione dell’opinionista è riservata completamente a Ida Platano o a Pinuccia. Un tempo, anche se lei non sedeva al centro studio, Tina cercava sempre di tenerla in considerazione, attaccandola apertamente e dando vita a nuovi scontri. Ma questo non accade più ormai da mesi. Ecco che oggi un nuovo cavaliere, Giacomo, chiede la parola per conoscere Gemma.

L’uomo ammette che gli farebbe piacere conoscere meglio la Galgani. È convinto che lei abbia una bella storia da raccontare. La Cipollari approfitta della situazione, ma stranamente non ci va giù pesante: “Quale storia deve raccontare? È da dieci anni che racconta storie”. Un semplice attacco che manda comunque in tilt i fan, che si emozionano nel rivedere Gemma a Uomini e Donne al centro dell’attenzione.

Sono tanti i commenti positivi da parte dei telespettatori, che si dicono felici di poterla vedere confrontarsi con qualcuno. Comunque, la Galgani accetta di conoscere Giacomo, mentre Tina fa le sue classiche domande ironiche sull’intimità al cavaliere. A questo punto, però, su Twitter una parte del pubblico ha esposto dei sospetti abbastanza forti sullo stato di salute della dama torinese.

Gemma Galgani sta male? Per questo motivo ora non è più al centro dell’attenzione? Molti telespettatori assicurano di vederla spenta e intontita. C’è chi ora crede che la dama torinese sia finita nel dimenticatoio all’interno del programma di Maria De Filippi a causa di problemi di salute. Questa è un’ipotesi che, in realtà, c’è nell’aria già da qualche settimana.

Oggi con il brevissimo ritorno al centro studio si fanno ancora più forti questi sospetti sulla salute di Gemma. Pare da tempo che non ci sia alcuna volontà da parte della redazione di continuare a renderla protagonista dello show. Si pensava che questo fosse un ‘piano’ per dare una svolta alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Invece, dietro potrebbe esserci altro. Ovviamente, va precisato e sottolineato che queste sono solo ipotesi fatte dai telespettatori.

