uomini-e-donne,-gemma-galgani-avvolta-dal-mistero.-l’assenza-insospettisce

Uomini e donne non smette mai di sorprendere e Gemma Galgani è la prima a farlo. Assente al matrimonio di Mauro e Lisa, perché?

Gemma Galgani è una dei personaggi più discussi di Uomini e donne. La Dama Bianca si è fatta conoscere nel corso degli anni e il pubblico la segue anche su Instagram.

Sempre al centro di litigi, insieme a Tina Cipollari formano la coppia che scoppia e i telespettatori non aspettano altro che vedere i loro bisticci in diretta. Oggi però hanno notato un particolare, si sono sposati Mauro e Lisa ma a quanto pare la Galgani era assente al matrimonio. Come mai?

Gemma Galgani assenza fondamentale, come mai?

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati ed hanno invitato al matrimonio Ida Platano, anche lei una delle donne del trono over. La Dama Bianca era assente, come mai?

In realtà Gemma Galgani era invitata alle nozze, visto che i due le hanno portato la partecipazione in diretta in studio. Ma a quanto pare non è andata all’evento. I fan si sono accorti visto che la Dama non ha postato nessuna foto degli sposi e della cerimonia. Ma non sappiano nient’altro al riguardo.

Ida Platano, invece, ha pubblicato alcuni scatti e video della serata e i due sposi sono apparsi felici e follemente innamorati. Mauro e Lisa si sono conosciuti a Uomini e donne, durante il trono over e non si sono più lasciati.

Per la prima volta dopo tanto tempo il programma incorona il sogno dell’amore. Per Gemma invece il principe azzurro non sembra essere arrivato, sono anni che è lì ma senza risultato.

La rivedremo senza dubbio nella prossima stagione di Uomini e donne e chissà se questo anno sia quello buono per innamorarsi? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo e di tornare a guardare gli spettacolini tra lei e Tina Cipollari. Insieme sono la coppia più seguita.