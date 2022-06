Uomini e donne: Gemma Galgani da l’addio ufficiale: “Ho trovato l’amore”. Ecco chi è il famosissimo

Sono trascorsi pochissimi giorni dalla fine dell’amato programma Uomini e donne e Gemma Galgani pare sia decisa a non occupare nuovamente la poltrona del trono over. I motivi sono molteplici e riguardano sia la sfera lavorativa che quella amorosa. La veterana dama pare che abbia trovato finalmente l’amore e ciò comporta automaticamente l’esclusione dal programma che ha come intento proprio quello di innamorarsi e trovare la persona che potrebbe cambiare la vita. Scopriamo di chi si tratta.

Gemma Galgani è uno dei volti protagonisti del programma di Maria De Filippi ed una presenza ormai fissa. Famosi sono i suoi teatrini e scontri con l’opinionista Tina Cipollari ma anche la sua storia d’amore, ormai da tempo conclusasi, col cavaliere Giorgio Manetti. Secondo alcune voci la dama, a settembre, non tornerà a far parte di Uomini e donne. In primis perché sarebbe impegnata in un nuovo lavoro, quello di doppiatrice. Precisamente, dovrebbe doppiare uno dei personaggi del nuovo film della serie americana The Simpson. La distribuzione in Italia dovrebbe avvenire nel dicembre 2023. ( continua dopo la foto)

Molti si chiedono: ‘ma come è entrata a far pare di questo mondo?’ In realtà Gemma Galgani non è del tutto nuova poiché lavora al teatro Colosseo di Torino da tanti anni. Proprio lì, infatti, casualmente ha incontrato l’attore Massimo Lopez che le ha confessato che lei sarebbe stata perfetta per doppiare uno dei personaggi del nuovo film de I Simpson. Se ciò si concretizzasse, la dama avrebbe un gran lavoro da svolgere che non le permetterebbe di presenziare a Uomini e donne. Questo, però, non è l’unico motivo.

Su Witty Tv, il portale multimediale dei contenuti mediaset, ci sono dei video di Gemma Galgani con il cavaliere Giovanni. Si tratta di vere e proprie esterne tra i due che però non sono andate in onda per questioni di tempo siccome il programma è finito a inizio giugno. Già nello studio di Uomini e donne si evinceva la forte complicità e tenerezza tra loro, nonostante la conoscenza fosse molto recente. Anche nei video inediti la coppia è apparsa molto affiatata e il sentimento sempre più crescente. Il cavaliere le ha poi confessato teneramente che, ogni volta che lei parla, lui si incanta.

Nel video, oltre a dolci sguardi e forte attrazione, i due guadano a lungo il tramonto e concludono l’esterna dandosi appuntamento per un aperitivo. Ciò dimostra l’intento di entrambi di voler continuare la conoscenza con la speranza che si possa trasformare in una vera e propria storia d’amore tanto sognata da Gemma. Dunque, molto probabilmente, a settembre, la Galgani potrebbe tornare in studio per annunciare la sua frequentazione e per salutare tutto il pubblico, soprattutto quello più affezionato. Non ci resta che attendere.

