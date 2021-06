uomini-e-donne,-gemma-galgani-lo-mostra-a-tutti:-i-fan-non-la-perdonano!

La Dama Bianca ha postato uno scatto amarcord direttamente dalla sua memoria fotografica, lei è irriconoscibile.

La protagonista indiscussa da ormai 11 anni nel parterre di “Uomini e Donne” over regala sempre grandi emozioni al pubblico che la segue. In vista della ripresa a settembre delle nuove registrazioni del dating show Gemma Galgani mantiene viva la sua presenza su Instagram.

L’ultima condivisione social postata dalla Dama Bianca ha diviso la sua community che ha manifestato apprezzamenti e critiche contrapposte.

Gemma Galgani stupisce con uno scatto amarcord: che bellezza

Ha deciso infatti di condividere uno scatto di molti anni fa in cui la si vede osservare verso l’ignoto davanti a lei. Indossa un paio di jeans e un maglioncino blu infeltrito, la piega dei capelli però è la stessa di sempre, sguardo sognatore e occhi che incantano, oggi come ieri in gioventù.

Molti i fan che hanno criticato la scelta della condivisione della foto ed il messaggio d’amore che ha voluto scrivere a margine:

Chissà cosa stavo pensando? Ti auguro di trovare la vera felicità. Ti auguro di non dover mai chiedere scusa per la tua gioia. Ti auguro di apprezzare ogni piccola cosa (…).

“Somigli a Brigitte Bardot 😍”, “Di certo non pensavi a Tina…😂”, “Pensavi ai pallini nel maglione!”. Tra i commenti è presente però anche quello di Rudy Zerbi che ha lasciato solo tre emoticon a cuoricino. Altri messaggi però sono esplosi a margine e raccontano il profondo affetto che la sua community nutre per lei:

“Io penso che lei sia una donna sensibile e mostrarsi fragili è un atto di grande forza, io non lo faccio quasi mai, le auguro una persona cha sappia capirla in generale anche un amicizia preziosa, buona vita signora Galgani”.