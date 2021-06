uomini-e-donne,-giacomo-e-martina:-annuncio-sorprendente,-non-era-mai-successo-prima

Giacomo e Martina di Uomini e Donne hanno appena dato un annuncio ai loro sostenitori davvero incredibile: non è mai accaduto prima d’ora.

Uomini e Donne, l'annuncio a sorpresa di Martina e Giacomo.

È l’ultima coppia uscita dagli studi di Uomini e Donne, quella formata dalla bellissima Martina Grado e Giacomo Czerny. Dopo la scelta a sorpresa di Samantha Curcio e quella super romantica di Massimiliano Mollicone, è toccato proprio al giovanissimo videomaker aprire il suo cuore alla sua bellissima corteggiatrice. Ed iniziare con lei una splendida storia d’amore. Da quel magnifico momento, infatti, sono trascorsi poco meno di due mesi, eppure i due piccioncini sembrerebbero essere più forti ed innamorati che mai. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto, ce ne danno ampia conferma le reciproche dediche che, sui rispettivi canali social, i due giovanissimi si scambiano.

Ecco. A tal proposito, avete sentito anche voi l’annuncio a sorpresa che, proprio qualche ora fa, Martina e Giacomo hanno fatto ai loro sostenitori? No? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito. Anche se, vi anticipiamo, non era mai accaduto prima d’ora.

Uomini e Donne, l’annuncio di Martina e Giacomo: accadrà per la prima volta

Aspettavamo con ansia questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio qualche giorno fa, Martina e Giacomo di Uomini e Donne avevano rivelato di avere qualcosa da dire al loro pubblico social. Adesso, a distanza di qualche giorno, è finalmente arrivato l’annuncio tanto atteso. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la coppia d Uomini e Donne non ha perso occasione di poter condividere un’idea davvero speciale con il loro pubblico.

Cosa starà accadendo, quindi, a Martina e Giacomo dopo Uomini e Donne? Lei è incinta o, addirittura, andranno a convivere? Assolutamente no! E l’ex corteggiatrice è molto chiara in queste risposte. Piuttosto, stando a quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che i due piccioncini siano pronti a vivere la loro prima vacanza da fidanzati. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, per la prima volta in assoluto, saranno proprio i loro followers a scegliere tutto quello che dovranno fare in questi 10 giorni di relax. Appurato che andranno in Sardegna e che ci andranno col camper, la coppia ha messo nelle mani del loro pubblico la loro vacanza. A partire dai luoghi che visiteranno fino al cibo, sarà tutto deciso da loro.



Insomma, un’idea davvero “particolare”. Cosa ne pensate?