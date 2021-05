Uomini e Donne, Giacomo e Martina: c’è un problema e Carolina attacca

Giacomo Czerny e Martina Grado dopo la scelta a Uomini e Donne ammettono di aver realizzato che tutto questo non era un sogno, solo quando si sono spente le telecamere. Cos’è accaduto tra loro subito dopo? A parlarne ci pensa proprio la coppia, l’ultima nata in questa stagione del programma di Maria De Filippi. Nella loro prima intervista di coppia sul Magazine dedicato alla trasmissione, rivelano che la prima cosa che hanno fatto è scambiarsi i numeri di telefono. Come già ha rivelato durante la scelta, Giacomo ha capito che non poteva non uscire insieme a Martina nel corso dell’ultima esterna.

La 25enne gli aveva fatto uno scherzo, dicendo che l’avrebbe aspettato alla scelta e non si sarebbe presentata. In quel momento, il videomaker ammette di essersi sentito morire. Il solo pensiero di non vederla gli ha fatto provare delle sensazioni che hanno reso tutto più chiaro. Quando si sono ritrovati soli “è stato un mix di stupore e curiosità”. Hanno parlato senza concludere alcun discorso, perché avevano troppe cose da dirsi. “È stato strano, ma in senso liberatorio”, racconta la coppia di Uomini e Donne. Quello che stanno vivendo è una conferma di tutto quello in cui hanno creduto.

Giorno dopo giorno aumenta la voglia di viversi per Giacomo e Martina. Il loro è un amore e non hanno paura a dirlo. Il videomaker racconta di aver scoperto che la Grado ha “una strana fissazione”, ovvero “le sue valigie sono piene di snack e sacchetti di marmellata presi dagli alberghi”. Nei prossimi giorni dovranno viaggiare parecchio, per dividersi nelle loro città, per fare anche le presentazioni in famiglia. Ma c’è una cosa che spaventa a entrambi: la distanza.

Stanno cercando, infatti, di capire come potrebbero gestire la lontananza. Giacomo e Martina hanno intenzione di portare avanti i propri obiettivi, lavoro e ambizioni, ma sempre cercando di incastrare tutto. Lasceranno che le cose vengano da sole. Czerny potrebbe trasferirsi a Roma nei prossimi mesi e questo aumenterebbe le distanze con la Grado. All’ex tronista Maria De Filippi ha proposto di lavorare come videomaker nella redazione. Ha accettato?

“È probabile che tutto questo avverrà, ma non ci sto ancora pensando. Sono giorni di fuoco e ho ancora bisogno di capire quello che farò, ma è certamente un’ipotesi che sto valutando. Si tratta di una decisione importante che richiede tempo”

Intanto, rilascia la sua prima intervista dopo la scelta anche Carolina Ronca, colei che ha ricevuto una grande delusione. L’ex corteggiatrice ammette che da Giacomo si sarebbe aspettata più trasparenza. Infatti, confessa che credeva di essere la scelta.

“Per tutte le sfaccettature di questo percorso, così vero, intenso, sempre leale, e per come era andata l’ultima parte della giornata insieme a telecamere spente, non sarei vera a dire il contrario”

Rispetta le scelte prese dall’ex tronista, ma lo accusa facendo presente che ciò che le ha comunicato “non corrispondeva alle sue azioni”. Non crede ci sia stata molta trasparenza da parte di Czerny “perché queste cose a quanto pare le sapeva già da un po’”.