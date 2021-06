Giacomo Czerny e Martina Grado, protagonisti di Uomini e Donne, hanno rivelato alcuni aneddoti sulla loro vita privata. Ed hanno parlato di un litigio causato dal programma Temptation Island.

Giacomo Czerny e Martina Grado più affiatati che mai

Loro sono stati due grandi protagonisti della stagione appena conclusasi di Uomini e Donne, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Giacomo Czerny e Martina Grado, che hanno lasciato gli studi di Cologno Monzese felici ed innamorati. La coppia si gode le prime settimane lontano dalle telecamere e tutto sembra andare a gonfie vele. I due, alcuni giorni fa, sono stati al gioco lasciandosi intervistare in una diretta Instagram dalla coppia di colleghi Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Questi ultimi, sapendo la profonda attrazione fisica reciproca, più volte sbandierata in programma, hanno osato qualche domanda più spinta. Giacomo e Martina hanno anche rivelato di aver avuto recentemente una discussione in merito al programma Temptation Island.

Martina Grado, senza molti giri di parole, scherzando con gli amici e colleghi nella diretta Instagram, ha spiegato: “Lui mi fa nel complesso. Ho detto davanti a tutti che mi faceva se**o. Non c’è una caratteristica in particolare. Nel complesso è un gran gnocco”. Giacomo Czerny ha raccontato un episodio: “Vi racconto un aneddoto. Nel momento in cui siamo rimasti chiusi fino alla messa in onda della scelta, ci siamo conosciuti. Un giorno c’era il Milan e non me l’ha fatta guardare. Lei si è messa di fianco a me per guardare la partita, solo che lei girava in mutande per casa. Io non riuscivo a veder la partita. Seguivo altri palloni. La prima notte siamo andati a letto alle 5.30″.

La coppia su Temptation Island

Martina e Giacomo hanno rivelato di aver avuto un battibecco parlando del programma Temptation Island, su Canale 5. Ha spiegato Martina: “Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo. Solo che una volta abbiamo parlato di cosa ne pensavamo. Lui mi ha risposto: ‘Non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché 20 giorni circondato da belle fi**e’. Come fai a dire così?”.

E ancora: “Vuol dire che se tu ti trovi in locale circondato da fig**. Io quando sono presa da una persona le altre nemmeno le guardo. Lui che mi risponde così, no bello eh”.