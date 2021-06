uomini-e-donne,-giacomo-e-martina:-il-primo-litigio-per-temptation-island

Giacomo Czerny e Martina Grado oggi sono sempre più innamorati e ieri sera sono apparsi felici e sorridenti in una diretta su Instagram. Non erano soli, con loro c’erano anche Alessio Ceniccola e Samantha Curcio. Proprio Alessio ha dato vita a un suo format sul social, che piace molto ai fan, in cui intervista altri protagonisti di Uomini e Donne. Ieri sera è toccato proprio a Giacomo e Martina, che si sono resi non solo disponibili ma sono stati perfettamente al gioco. Quindi hanno raccontato di essere andati a dormire alle cinque e mezza del mattino dopo la scelta.

Hanno trascorso molti giorni insieme prima che la scelta andasse in onda, perché non potevano rischiare di spoilerare facendosi vedere in giro – anche se le anticipazioni avevano già svelato la scelta -. Tra una domanda e l’altra, la coppia ha svelato il loro primo litigio. Giacomo e Martina hanno litigato per Temptation Island! No, non perché dovevano decidere se partecipare o meno, ma per una frase pronunciata dall’ex tronista e che alla sua nuova fidanzata non è tanto piaciuta. Martina ha raccontato che sebbene non abbiano mai preso in considerazione l’idea di fare Temptation Island, si sono ritrovati a parlare del programma una volta. Si sono confrontati e hanno detto l’uno all’altro cosa ne pensavano.

La risposta di Giacomo ha fatto infuriare Martina! Cosa avrà mai detto? Le parole di Martina, riportate da Isa e Chia, sono state queste: “Lui mi ha risposto ‘Non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché venti giorni circondato da belle ragazze…’. Come fai a dire così?”. All’ex corteggiatrice questa risposta proprio non è piaciuta! Infatti ha proseguito spiegando che in teoria la stessa risposta varrebbe anche nel caso in cui Giacomo si trovasse in un bar circondato da tante belle ragazze. Lei invece, ha proseguito, non guarderebbe nessuno: se è innamorata di una persona, le altre non esistono.

Questo piccolo aneddoto ha divertito molto i fan, ma è chiaro che il litigio sia superato e dimenticato. Giacomo e Martina dopo la scelta a Uomini e Donne sono sempre più felici e innamorati. Potrebbero comunque essere in partenza per la Sardegna: non nel cast di Temptation, ma perché Giacomo lavorerà per Maria!