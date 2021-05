uomini-e-donne,-gianni-come-mai-prima-con-armando:-“sei-spaventoso”

Gianni Sperti a Uomini e Donne si lascia andare a uno sfogo contro Armando Incarnato. L’opinionista ha sempre dimostrato di non avere una particolare simpatia nei confronti del cavaliere napoletano. Ogni volta che quest’ultimo dice la sua nel corso delle puntata o che si ritrova al centro dello studio, è assicurato l’intervento di Gianni. Non si lascia sfuggire nessun dettaglio delle conoscenze che porta avanti il cavaliere e, anche questa volta, prende la parola per attaccarlo. Armando, più volte, ha ammesso di non nutrire stima nei confronti dell’opinionista, visti i molteplici attacchi.

Questo è reciproco, in quanto Sperti è convinto che Incarnato prenda in giro tutti e si rivolga in modo poco carino alle donne. Spesso il cavaliere ha nascosto qualche dettaglio sulle sue conoscenze e si è ritrovato al centro dello studio a discutere animatamente con delle dame. Lui stesso ha ammesso di non riuscire a controllare il nervosismo di fronte a determinati comportamenti. Ripreso più volte anche da Maria De Filippi, Armando ha cercato di essere più tranquillo ultimamente. Oggi, però, Gianni non riesce a trattenere ciò che pensa realmente e non le manda a dire, anzi!

Armando parla al centro dello studio delle sue ultime conoscenze e discute con una delle due dame. Non mancano accuse e insinuazioni da parte di Gianni, che non riesce proprio a credere a ciò che racconta. A un certo punto, Incarnato nello studio di Uomini e Donne fa sapere che Sperti si reca a Napoli per chiedere informazioni su di lui. Gli chiede, così, di non impicciarsi della sua vita. L’opinionista nega e smentisce il tutto. Precisa che si reca nel capoluogo campano perché ha amici che vivono lì e ci tornerà ogni volta che vorrà.

Detto ciò, si scaglia contro di lui con attacchi pesanti: “Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni“. Non solo, continua: “Sei spaventoso“. Incarnato tenta di ribattere a queste parole e ribadisce di non nutrire stima nei suoi confronti. “Non me ne frega un ca..o”, prosegue poi l’opinionista. Il cavaliere napoletano preferisce non dare ulteriori risposte, proprio per evitare di far scoppiare un nuovo caos in studio.

Pertanto, chiede alla padrona di casa se è possibile chiudere questo momento. Dopo il ballo, pare che Armando abbia lasciato lo studio, per poi rientrare in un secondo momento.