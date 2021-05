uomini-e-donne,-gianni-sperti-una-furia-sui-social-“non-provo-stima-nei-confronti-di-…”,-il-web-rimane-senza-parole

Uomini e Donne è finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Riccardo Guarnieri e successivamente poi da Roberta Di Padua. In queste ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra essere successo praticamente di tutto. Riccardo Guarnieri alcuni giorni fa sembra essere arrivato in studio facendo delle dichiarazioni piuttosto scioccanti riguardo Roberta e Armando Incarnato. Si è letteralmente scatenato il caos tanto che la stessa Maria De Filippi si è tanto arrabbiata e la stessa cosa è accaduta a Gianni Sperti, noto opinionista del programma.

Uomini e Donne, caos in studio dopo una diretta Instagram

In realtà sarebbe accaduto anche altro in questi giorni che ha ulteriormente creato il caos in studio. Ci riferiamo a quanto accaduto tra alcune ex dame di Uomini e Donne ovvero Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Il tutto sarebbe accaduto durante una diretta Instagram che sembra aver generato delle polemiche infinite. Ci riferiamo alla diretta avvenuta tra quattro ex dame ovvero Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco. Le 4 si sarebbero unite per poter parlare ai fan rispondendo anche ad alcune domande.

Pesanti accuse sulla Di Padua, lei si presenta su Instagram con l’avvocato

Tra queste ne sarebbero capitate anche alcune su Roberta e le dichiarazioni rilasciate durante questa diretta hanno fatto infuriare la Di Padua, la quale ha immediatamente promesso che querelerà chi ha messo in giro alcune voci. Nello specifico, Veronica sembra aver raccontato un episodio in cui Roberta pare abbia investito non soltanto lei ma anche Aurora nel parcheggio del degli Studi di Uomini e Donne, quando ancora facevano parte del programma. La dama avrebbe quindi raccontato questo episodio che vede coinvolta la stessa Roberta ed anche un litigio che sarebbe avvenuto dietro le quinte con lei. Poi sembrerebbe che le donne abbiano sostenuto di credere alla versione raccontata da Riccardo Guarnieri che come sappiamo ha creato il panico in studio. Sembrerebbe che qualcuna abbia addirittura detto che la Di Padua puntasse a Temptation Island, ovviamente la prossima edizione e che di conseguenza non aveva alcun tipo di interesse nei confronti di Riccardo. A quel punto la Di Padua ha condiviso le sue Stories su Instagram facendo ben capire di trovarsi in compagnia del suo avvocato ed ha fatto intendere di essere pronta a prendere dei provvedimenti ed agire per via legale.

L’intervento di Gianni Sperti

Ad un certo punto sembra che sia intervenuto anche Gianni Sperti, il quale come tutti sappiamo, da sempre senza peli sulla lingua ha voluto non commentare la diretta, ma ha mandato un messaggio piuttosto chiaro. “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie”. Queste le parole di Gianni.