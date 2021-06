uomini-e-donne,-giovanna-abate-operata:-“ho-avuto-delle-complicazioni”

Giovanna Abate, ex volto di Uomini e Donne, ha subito un intervento chirurgico di recente. Oggi ne parla ed entra nei dettagli, attraverso una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. L’ex tronista ammette di aver vissuto un periodo molto difficile, come già aveva anticipato sul suo profilo Instagram. Oggi spiega che durante l’operazione e la convalescenza i suoi genitori, che sono separati, non l’hanno lasciata un attimo. Per lei averli vicini insieme è stata la cosa più bella in un momento buio.

Giovanna ha dovuto affrontare questo intervento chirurgico poco prima dell’estate. Si è trattata per lei di un’operazione molto dolorosa e invalidante. In particolare, le è pesato non avere il controllo su se stessa. Entra nel dettaglio e rivela di aver avuto dei polipi. “Il post-operatorio è stato molto doloroso”, dichiara la Abate, che è dovuta stare a letto per due settimane senza potersi alzare. Non poteva fare le cose più semplici, come lavarsi i capelli e andare in bagno. Fortunatamente, ora l’ex volto del Trono Classico sta bene e può iniziare a viversi l’estate.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Abate conferma di essere attualmente single! La storia d’amore con Sammy Hassan, la sua scelta, si è conclusa ancora prima di iniziare. E dopo vari scontri a distanza, l’ex corteggiatore si è rifatto sentire. Infatti, fa sapere Sammy le ha chiesto gentilmente come stesse dopo aver scoperto sui social che era stata operata. “Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”, afferma Giovanna. Non c’è stata tra loro una conversazione particolare, ma solo qualche messaggio.

Invece, con Akash Kumar non c’è stato più alcun contatto, dopo quanto accaduto. Il modello non si sarebbe fatto più sentire e, pare, neanche per conoscere le sue condizioni di salute dopo l’intervento. Al momento, il suo cuore non batte per nessun uomo e ammette che trovare qualcuno con cui avere una relazione non è tra i suoi primi pensieri. Comunque, è aperta a tutto.

Nel corso di questa intervista Giovanna Abate afferma di non aver avuto la favola che avrebbe voluto. Non pensa di aver sbagliato a scegliere, ma probabilmente ha idealizzato troppo le persone, in quanto non ha avuto “l’occhio puntato sulla realtà”. In generale, crede che ci sia un uomo sbagliato per tutte: “il narcisista patologico”.

Intanto, non ha ancora organizzato nulla per questa estate. Pensa che farà “qualche giretto nei weekend” nelle isolette che ha intorno. Crede, inoltre, che raggiungere la Sardegna e Ibiza. Poi ad agosto andrà in vacanza con la sua famiglia, questa volta in Calabria.